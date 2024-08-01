Сенатор от ХМАО объявил об уходе из Совета Федерации

Сенатор Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков объявил об уходе со своего поста. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Ухожу с легкой грустью. Я благодарен Совету Федерации за этот уникальный опыт на посту сенатора Российской Федерации. Благодарю и Вас, дорогие друзья, за Ваши обращения и предложения, они легли в основу моей работы», – написал Исаков. Он проработал на посту сенатора девять лет.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук публично объявил о том, что предложит место югорского сенатора экс-главе региона Наталье Комаровой. Эта ротация может произойти осенью после выборов губернатора Югры.
Два года назад в семье Исакова вспыхнул публичный скандал. Его дочь от первого брака Диана публично выступила против СВО и переехала жить в Грузию. Сенатор осудил ее слова и назвал предательницей.
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