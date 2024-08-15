Губернатор Шумков проверил проблемные объекты Кургана. Фото

16 августа 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Глава региона Вадим Шумков посетил строящийся бассейн КГУ и новую школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков совместно с врипом города Антоном Науменко и другими чиновниками посетили проблемные объекты. В ходе объезда был проверен ход работ при строительстве дорог, бассейна КГУ и новой школы на 1500 мест в Заозерном районе. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Объезд городских объектов. Строительство дорог по улицам Фарафонова и проспекту Первомайский, бассейн, школа в 12-м микрорайоне, масштабный ремонт дорог и тротуаров по улицам Коли Мяготина, Красина, Карла Маркса. На выезде пообщались городскими общественниками и активистами», — написал Шумков в своем telegram-аккаунте. Шумков отметил, что основные вопросы при строительстве объектов сейчас касаются больше организации работы заказчика, наличии квалифицированных подрядчиков и постоянном контроле, нежели в привлечения финансирования. По его словам, для их решения необходим рост культуры и качества управления местной власти и предприятий. В ходе объезда также были обсуждены вопросы необходимости благоустройства территории, прилегающей к «Курганмашзаводу». Кроме того, Шумков попросил проработать актив города, депутатов и мэрию решение по брошенным дворовым кортам в центральной части города. Ранее URA.RU писало, что в Кургане снова перенесли сроки сдачи бассейна КГУ в Заозерном. Объект планируют достроить до конца 2024 года. Неоднократно переносились графики работ при строительстве школы в 12 микрорайоне. Также подрядчик в срок не доделали дорогу по улице Фарафонова. Вадим Шумков проверил ход строительства бассейна КГУ telegram-канал Вадима Шумкова Фото: Также глава региона посетил самую большую школу в Заозерном telegram-канал Вадима Шумкова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков совместно с врипом города Антоном Науменко и другими чиновниками посетили проблемные объекты. В ходе объезда был проверен ход работ при строительстве дорог, бассейна КГУ и новой школы на 1500 мест в Заозерном районе. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Объезд городских объектов. Строительство дорог по улицам Фарафонова и проспекту Первомайский, бассейн, школа в 12-м микрорайоне, масштабный ремонт дорог и тротуаров по улицам Коли Мяготина, Красина, Карла Маркса. На выезде пообщались городскими общественниками и активистами», — написал Шумков в своем telegram-аккаунте. Шумков отметил, что основные вопросы при строительстве объектов сейчас касаются больше организации работы заказчика, наличии квалифицированных подрядчиков и постоянном контроле, нежели в привлечения финансирования. По его словам, для их решения необходим рост культуры и качества управления местной власти и предприятий. В ходе объезда также были обсуждены вопросы необходимости благоустройства территории, прилегающей к «Курганмашзаводу». Кроме того, Шумков попросил проработать актив города, депутатов и мэрию решение по брошенным дворовым кортам в центральной части города. Ранее URA.RU писало, что в Кургане снова перенесли сроки сдачи бассейна КГУ в Заозерном. Объект планируют достроить до конца 2024 года. Неоднократно переносились графики работ при строительстве школы в 12 микрорайоне. Также подрядчик в срок не доделали дорогу по улице Фарафонова.