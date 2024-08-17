Инспекторы МАГАТЭ побывали на месте падения снаряда ВСУ возле ЗАЭС

Представители МАГАТЭ провели ЗАЭС после удара дрона ВСУ
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили место падения украинского беспилотника недалеко от Запорожской АЭС. Представители станции отметили, что создана прямая угроза. Об этом рассказали в пресс-службе станции.
«Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся. Посетили место падения снаряда», — сообщают представители станции в своем telegram-канале. Там уточнили, что станции создана прямая угроза.
Территория недалеко от АЭС была атакована утром 17 августа. В результате происшествия никто не пострадал.
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