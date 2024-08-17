Инспекторы МАГАТЭ побывали на месте падения снаряда ВСУ возле ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представители МАГАТЭ провели ЗАЭС после удара дрона ВСУ
Представители МАГАТЭ провели ЗАЭС после удара дрона ВСУ Фото:

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили место падения украинского беспилотника недалеко от Запорожской АЭС. Представители станции отметили, что создана прямая угроза. Об этом рассказали в пресс-службе станции. 

«Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся. Посетили место падения снаряда», — сообщают представители станции в своем telegram-канале. Там уточнили, что станции создана прямая угроза. 

Территория недалеко от АЭС была атакована утром 17 августа. В результате происшествия никто не пострадал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили место падения украинского беспилотника недалеко от Запорожской АЭС. Представители станции отметили, что создана прямая угроза. Об этом рассказали в пресс-службе станции.  «Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся. Посетили место падения снаряда», — сообщают представители станции в своем telegram-канале. Там уточнили, что станции создана прямая угроза.  Территория недалеко от АЭС была атакована утром 17 августа. В результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...