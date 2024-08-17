Украина сбросила бомбу рядом с Запорожской АЭС. Фото

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., разрушения, запорожская аэс
Украинский дрон сбросил снаряд на дорогу рядом с Запорожской АЭС, передает ТАСС Фото:

Украинский беспилотник сбросил бомбу недалеко от Запорожской АЭС. Об этом рассказали представители станции.

«Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра ЗАЭС», — передает ТАСС, ссылаясь на представителей станции. Отмечается, что по этой дороге передвигаются сотрудники Запорожской АЭС. Как передают журналисты агентства, по предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне сообщалось о том, что Украина готовит удар по Курской и Запорожской АЭС с использованием «грязной бомбы». Однако информация об этом официально не подтверждалась.

Снаряд был сброшен с БПЛА
Снаряд был сброшен с БПЛА
Фото:

Снаряд был сброшен украинским дроном на дорогу недалеко от станции
Снаряд был сброшен украинским дроном на дорогу недалеко от станции
Фото:

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Украинский беспилотник сбросил бомбу недалеко от Запорожской АЭС. Об этом рассказали представители станции. «Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра ЗАЭС», — передает ТАСС, ссылаясь на представителей станции. Отмечается, что по этой дороге передвигаются сотрудники Запорожской АЭС. Как передают журналисты агентства, по предварительным данным, никто не пострадал. Накануне сообщалось о том, что Украина готовит удар по Курской и Запорожской АЭС с использованием «грязной бомбы». Однако информация об этом официально не подтверждалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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