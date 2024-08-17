Украина сбросила бомбу рядом с Запорожской АЭС. Фото

17 августа 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Украинский дрон сбросил снаряд на дорогу рядом с Запорожской АЭС, передает ТАСС Фото: Сергей Венявский © URA.RU Украинский беспилотник сбросил бомбу недалеко от Запорожской АЭС. Об этом рассказали представители станции. «Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра ЗАЭС», — передает ТАСС, ссылаясь на представителей станции. Отмечается, что по этой дороге передвигаются сотрудники Запорожской АЭС. Как передают журналисты агентства, по предварительным данным, никто не пострадал. Накануне сообщалось о том, что Украина готовит удар по Курской и Запорожской АЭС с использованием «грязной бомбы». Однако информация об этом официально не подтверждалась. Снаряд был сброшен с БПЛА Telegram-канал Запорожская АЭС> Фото: Снаряд был сброшен украинским дроном на дорогу недалеко от станции Telegram-канал Запорожская АЭС> Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский беспилотник сбросил бомбу недалеко от Запорожской АЭС. Об этом рассказали представители станции. «Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра ЗАЭС», — передает ТАСС, ссылаясь на представителей станции. Отмечается, что по этой дороге передвигаются сотрудники Запорожской АЭС. Как передают журналисты агентства, по предварительным данным, никто не пострадал. Накануне сообщалось о том, что Украина готовит удар по Курской и Запорожской АЭС с использованием «грязной бомбы». Однако информация об этом официально не подтверждалась.