WP: ВСУ атакой на Курскую область сорвали тайные переговоры с РФ о мире

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область сорвало запланированные секретные переговоры между делегациями Москвы и Киева в Катаре. Об этом написала американская газета The Washington Post, ссылаясь на дипломатические источники.
«Непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в качестве посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в западную Курскую область России», — передает издание слова чиновников. При этом отмечается, что Москва не отменила переговоры, а перенесла их.
В материале сообщили, что на этих переговорах стороны планировали прийти к взаимопониманию по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта. Кроме того, они должны были договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев.
Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются круглосуточно прорвать оборону российских войск в Курской области. Он добавил, что ВС РФ пресекают все подобные попытки противника, передает «Национальная служба новостей».
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