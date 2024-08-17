Глава МАГАТЭ Гросси решил посетить Курскую АЭС на фоне угроз от Киева

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готов оценить ситуацию на Курской АЭС, находящейся вблизи военных действий, и посетить станцию. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
«Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», — заявили в пресс-службе РИА Новости, подчеркнув, что он выразил готовность в связи с недавними событиями в России и близости боевых действий к АЭС.
Ранее появилась информация о том, что украинские войска планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом, передает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина уже приступила к подготовке нападения на Курскую АЭС и призвала международные организации не допустить нарушений ядерной и физической безопасности станции.
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