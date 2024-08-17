Глава МАГАТЭ Гросси решил посетить Курскую АЭС на фоне угроз от Киева

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Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций
Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций Фото:

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готов оценить ситуацию на Курской АЭС, находящейся вблизи военных действий, и посетить станцию. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», — заявили в пресс-службе РИА Новости, подчеркнув, что он выразил готовность в связи с недавними событиями в России и близости боевых действий к АЭС. 

Ранее появилась информация о том, что украинские войска планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом, передает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина уже приступила к подготовке нападения на Курскую АЭС и призвала международные организации не допустить нарушений ядерной и физической безопасности станции.

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готов оценить ситуацию на Курской АЭС, находящейся вблизи военных действий, и посетить станцию. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. «Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», — заявили в пресс-службе РИА Новости, подчеркнув, что он выразил готовность в связи с недавними событиями в России и близости боевых действий к АЭС.  Ранее появилась информация о том, что украинские войска планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом, передает «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина уже приступила к подготовке нападения на Курскую АЭС и призвала международные организации не допустить нарушений ядерной и физической безопасности станции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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