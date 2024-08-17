Захарова заявила, что Киев начал подготовку к нападению на Курскую АЭС

Украина готовится к атакам на Курскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она также призвала международные организации не допустить нарушений ядерной и физической безопасности станции.
Ранее появилась информация о том, что руководство Украины готовит удар по ядерным объектам России, в том числе по Курской и Запорожской АЭС. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН немедленно собрать экстренное заседание в связи с возможными атаками ВСУ.
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Украина готовится к атакам на Курскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она также призвала международные организации не допустить нарушений ядерной и физической безопасности станции. Ранее появилась информация о том, что руководство Украины готовит удар по ядерным объектам России, в том числе по Курской и Запорожской АЭС. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН немедленно собрать экстренное заседание в связи с возможными атаками ВСУ.