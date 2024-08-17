Захарова заявила, что Киев начал подготовку к нападению на Курскую АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова призвала не допустить провокацию на Курской АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готовится к атакам на Курскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она также призвала международные организации не допустить нарушений ядерной и физической безопасности станции.

Ранее появилась информация о том, что руководство Украины готовит удар по ядерным объектам России, в том числе по Курской и Запорожской АЭС. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН немедленно собрать экстренное заседание в связи с возможными атаками ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина готовится к атакам на Курскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она также призвала международные организации не допустить нарушений ядерной и физической безопасности станции. Ранее появилась информация о том, что руководство Украины готовит удар по ядерным объектам России, в том числе по Курской и Запорожской АЭС. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН немедленно собрать экстренное заседание в связи с возможными атаками ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...