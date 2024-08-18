Лукашенко: Белоруссия помогает России снарядами

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Беларусь не скрывает, что оказывает помощь России, заявил Лукашенко
Беларусь не скрывает, что оказывает помощь России, заявил Лукашенко Фото:
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Республика Белоруссия помогает РФ поставками снарядов, поскольку Россия, ведущая боевые действия, является союзником для Минска. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Нас на Западе… и украинцы упрекают: „Вы помогаете России“. А почему мы не должны помогать?... Белоруссия поставляет РФ боеприпасы. Мы ничего не скрываем», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». Белорусский президент рассказал, что он вместе с телеведущей Ольгой Скабеевой посетил предприятие, где производят боеприпасы, и показал ей снаряды и ракеты, которые поставляются российской стороне.

Александр Лукашенко ранее предупреждал, что если Россия рухнет, пострадают все страны СНГ. Он отметил, что «в воронку» попадут все соседние государства и что без единства они не выстоят. Белорусский лидер призвал держаться вместе и выразил сожаление, что многие страны отклоняются от плана развития, заложенного еще в советское время.

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Республика Белоруссия помогает РФ поставками снарядов, поскольку Россия, ведущая боевые действия, является союзником для Минска. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко. «Нас на Западе… и украинцы упрекают: „Вы помогаете России“. А почему мы не должны помогать?... Белоруссия поставляет РФ боеприпасы. Мы ничего не скрываем», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». Белорусский президент рассказал, что он вместе с телеведущей Ольгой Скабеевой посетил предприятие, где производят боеприпасы, и показал ей снаряды и ракеты, которые поставляются российской стороне. Александр Лукашенко ранее предупреждал, что если Россия рухнет, пострадают все страны СНГ. Он отметил, что «в воронку» попадут все соседние государства и что без единства они не выстоят. Белорусский лидер призвал держаться вместе и выразил сожаление, что многие страны отклоняются от плана развития, заложенного еще в советское время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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