Лукашенко дал прогноз, что будет, если «рухнет Россия»

Лукашенко: если Россия рухнет, в воронку попадут все страны СНГ

08 августа 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко посоветовал странам СНГ держаться вместе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если случится так, что Россия рухнет, последствия будут пожинать все страны СНГ. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, отметив, что «в воронку» попадут все близлежащие государства. «Может сложиться ситуация так, что любое из нас — государство — без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия — мы в эту воронку все будем втянуты», — заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с главами Совета министров внутренних дел стран СНГ. Его слова передает «Белта». Он призвал участников объединения стран держаться вместе. Лукашенко также посетовал, что многие страны начали уходить от плана развития, который был инициирован еще с советских времен. В настоящий момент Россия и Беларусь придерживаются дружеских отношений. На днях российский глава Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за содействие и вклад, который тот внес при обмене заключенными между РФ и Западом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если случится так, что Россия рухнет, последствия будут пожинать все страны СНГ. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, отметив, что «в воронку» попадут все близлежащие государства. «Может сложиться ситуация так, что любое из нас — государство — без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия — мы в эту воронку все будем втянуты», — заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с главами Совета министров внутренних дел стран СНГ. Его слова передает «Белта». Он призвал участников объединения стран держаться вместе. Лукашенко также посетовал, что многие страны начали уходить от плана развития, который был инициирован еще с советских времен. В настоящий момент Россия и Беларусь придерживаются дружеских отношений. На днях российский глава Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за содействие и вклад, который тот внес при обмене заключенными между РФ и Западом.