В Минске заявили о возросшей активности авиации НАТО у границ республики

ПВО Белоруссии зафиксировала четыре нарушения госграницы самолетами НАТО

18 августа 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

ПВО Белоруссии зафиксировали четыре случая незаконного пересечения украинско-белорусской границы Фото: Сергей Венявский © URA.RU Около 800 случаев полетов авиации НАТО зафиксировано у границ Белоруссии. Также отмечено четыре факта незаконного пересечения госграницы республики. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович. «В этом году мы зафиксировали уже около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии, также зафиксировали четыре нарушения государственной границы», — сообщил Лукъянович. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что более 450 раз дежурные экипажи поднимались по маршрутам патрулирования за этот год. По его словам, 30-40 полетов разведывательной авиации стран НАТО происходит ежедневно над белорусским небом. Около 30 перемещений связаны с тактическими операциями, а 40-50 с военными учениями. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной находятся более 120 тысяч военных ВСУ. Он также отметил, что любые операции НАТО по захвату Белоруссии с территории Украины или при поддержке Польши приведут к мобилизации и «настоящей войне». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 800 случаев полетов авиации НАТО зафиксировано у границ Белоруссии. Также отмечено четыре факта незаконного пересечения госграницы республики. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович. «В этом году мы зафиксировали уже около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии, также зафиксировали четыре нарушения государственной границы», — сообщил Лукъянович. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что более 450 раз дежурные экипажи поднимались по маршрутам патрулирования за этот год. По его словам, 30-40 полетов разведывательной авиации стран НАТО происходит ежедневно над белорусским небом. Около 30 перемещений связаны с тактическими операциями, а 40-50 с военными учениями. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной находятся более 120 тысяч военных ВСУ. Он также отметил, что любые операции НАТО по захвату Белоруссии с территории Украины или при поддержке Польши приведут к мобилизации и «настоящей войне».