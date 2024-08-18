В Минске заявили о возросшей активности авиации НАТО у границ республики

ПВО Белоруссии зафиксировала четыре нарушения госграницы самолетами НАТО
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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
ПВО Белоруссии зафиксировали четыре случая незаконного пересечения украинско-белорусской границы Фото:

Около 800 случаев полетов авиации НАТО зафиксировано у границ Белоруссии. Также отмечено четыре факта незаконного пересечения госграницы республики. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович.

«В этом году мы зафиксировали уже около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии, также зафиксировали четыре нарушения государственной границы», — сообщил Лукъянович. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что более 450 раз дежурные экипажи поднимались по маршрутам патрулирования за этот год.

По его словам, 30-40 полетов разведывательной авиации стран НАТО происходит ежедневно над белорусским небом. Около 30 перемещений связаны с тактическими операциями, а 40-50 с военными учениями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной находятся более 120 тысяч военных ВСУ. Он также отметил, что любые операции НАТО по захвату Белоруссии с территории Украины или при поддержке Польши приведут к мобилизации и «настоящей войне».

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Около 800 случаев полетов авиации НАТО зафиксировано у границ Белоруссии. Также отмечено четыре факта незаконного пересечения госграницы республики. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович. «В этом году мы зафиксировали уже около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии, также зафиксировали четыре нарушения государственной границы», — сообщил Лукъянович. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что более 450 раз дежурные экипажи поднимались по маршрутам патрулирования за этот год. По его словам, 30-40 полетов разведывательной авиации стран НАТО происходит ежедневно над белорусским небом. Около 30 перемещений связаны с тактическими операциями, а 40-50 с военными учениями. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной находятся более 120 тысяч военных ВСУ. Он также отметил, что любые операции НАТО по захвату Белоруссии с территории Украины или при поддержке Польши приведут к мобилизации и «настоящей войне».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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