Заявление об уходе с поста президента и планы по ядерному оружию: о чем рассказал Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». В ходе беседы он обсудил свои перспективы ухода с поста президента и планы по ядерному оружию. Эти и другие важные заявления белорусского лидера — в материале URA.RU.
Оборона западной границы Белоруссии
Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва усиленно работают над обороной западной границы Белоруссии. Лукашенко отметил, что оборонительные рубежи выстроены от Бреста, Гродно и выше, и практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для Белоруссии условиях. Он уточнил, что защита западного направления планируется с президентом России Владимиром Путиным не первый год, и существуют оборонительные планы, которые, если потребуется, могут быть переведены в наступательные.
Лукашенко сообщил, что готовит белорусов к своему уходу с поста президента
Лидер Белоруссии сообщил, что готовит население своей страны к возможному уходу с поста президента. «Люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно», — заявил Лукашенко. Президент добавил, что он не хочет, чтобы его возможный уход вызвал разочарование среди белорусов.
Белорусско-украинская граница сегодня сильно заминирована
Лукашенко отметил, что белорусско-украинская граница заминирована так, как никогда ранее. Проход границы сейчас связан с большими потерями, и таких войн с подобным минированием до этого не было.
Лукашенко заявил, что Путин и российские войска разгромят ВСУ в Курской области
Российские военные вместе с Владимиром Путиным, по словам Лукашенко, снесут ВСУ из Курской области. Он добавил, что в нападении на Курскую область участвовали профессиональные военные, включая иностранных наемников, собранные со всей линии боевого соприкосновения.
Минск и Москва понимают возможные источники агрессии против Союзного государства
Лукашенко сообщил, что Минск и Москва видят, откуда может быть нанесен наиболее серьезный удар по Союзному государству. Обе стороны хорошо понимают источник возможной агрессии против совместной группировки, заключил глава Белоруссии.
Эскалация со стороны Киева подталкивает РФ на асимметричные меры
Белорусский лидер указал на опасность эскалации со стороны Украины, которая может подтолкнуть Россию на применение асимметричных мер, включая ядерное оружие. Однако он отметил, что применение тактического ядерного оружия оставило бы Россию без союзников и даже сочувствующих стран.
Запад может отправить войска на Украину
Лукашенко заявил, что Минск и Москва предполагают о возможном вхождении натовских войск на Украину. После чего западные военные могут включиться в боевые действия.
Украина с вылазкой в Курскую область идет на повышение ставок
Украина идет на повышение ставок в конфликте, чтобы обеспечить себе более сильную позицию в возможных переговорах, считает Лукашенко. Однако президент Белоруссии назвал это неправильным и несоответствующим моменту шагом, отметив, что в такой ситуации ни с кем не будет переговоров.
Украина сосредоточила более 120 тысяч военных на границе с Белоруссией
Александр Лукашенко сообщил, что на белорусско-украинской границе находятся более 120 тысяч украинских военных. В ответ на это Белоруссия разместила свои войска вдоль всей границы.
Уклонисты с Украины бегут на Запад через Белоруссию
Граждане Украины, по словам Лукашенко, уклоняющиеся от службы в украинской армии, бегут через Белоруссию на Запад. Уклонисты направляются преимущественно в Польшу.
Попытки НАТО использовать Украину для захвата Белоруссии привели бы к настоящей войне
Лукашенко считает, что любые операции НАТО по захвату Белоруссии с территории Украины или при поддержке Польши привели бы к мобилизации и настоящей войне. Он отметил, что натовские войска могут открыто войти в Украину и начать военные действия, а в такой ситуации защита Белоруссии была бы крайне сложной задачей.
Белорусы всегда поддержат россиян
России не стоит ожидать проблем со стороны Белоруссии. Белорусы всегда были надежными людьми и никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину, отметил Лукашенко.
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