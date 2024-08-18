Курганец похвастался удачной рыбалкой на озере Большой Камаган. Фото

19 августа 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Курганцы наловили рыбы на местном озере Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На озере Большой Камаган житель Курганской области наловил много рыбы. Об этом рассказал сам любитель рыбалки. «Клев был словно конвейер на озере Большой Камаган. Рыба хорошо ловится на опарыша», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». Ранее житель Кургана наловил почти ведро рыбы на реке Тобол за несколько часов. Он использовал необычную приманку. На озере Большой Камаган курганца ждал богатый улов паблик «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На озере Большой Камаган житель Курганской области наловил много рыбы. Об этом рассказал сам любитель рыбалки. «Клев был словно конвейер на озере Большой Камаган. Рыба хорошо ловится на опарыша», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». Ранее житель Кургана наловил почти ведро рыбы на реке Тобол за несколько часов. Он использовал необычную приманку.