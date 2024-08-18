Курганцы наловили рыбы на местном озере
На озере Большой Камаган житель Курганской области наловил много рыбы. Об этом рассказал сам любитель рыбалки.
«Клев был словно конвейер на озере Большой Камаган. Рыба хорошо ловится на опарыша», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее житель Кургана наловил почти ведро рыбы на реке Тобол за несколько часов. Он использовал необычную приманку.
На озере Большой Камаган курганца ждал богатый улов
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