18 августа 2024
17 августа 2024

Курганец похвастался удачной рыбалкой на озере Большой Камаган. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жаркий июнь, люди спасаются на пляже. Пермь, пенсионер, кусты, берег, рыбак, рыбалка, водоем, куст, удочка, мель, мужчина, река, рыболовство, кама
Курганцы наловили рыбы на местном озере Фото:

На озере Большой Камаган житель Курганской области наловил много рыбы. Об этом рассказал сам любитель рыбалки.

«Клев был словно конвейер на озере Большой Камаган. Рыба хорошо ловится на опарыша», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее житель Кургана наловил почти ведро рыбы на реке Тобол за несколько часов. Он использовал необычную приманку.

На озере Большой Камаган курганца ждал богатый улов
На озере Большой Камаган курганца ждал богатый улов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На озере Большой Камаган житель Курганской области наловил много рыбы. Об этом рассказал сам любитель рыбалки. «Клев был словно конвейер на озере Большой Камаган. Рыба хорошо ловится на опарыша», — говорится в сообщении курганца, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». Ранее житель Кургана наловил почти ведро рыбы на реке Тобол за несколько часов. Он использовал необычную приманку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...