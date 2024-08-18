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Ранним утром 19 августа в микрорайоне Лесобаза под окнами многоэтажки нашли труп. Об этом URA.RU рассказал читатель. Спасти пострадавшего не удалось — медики констатировали смерть. «Утром, около четырех часов, под окнами дома на Домостроителей обнаружили труп. Падение с высоты, седьмой этаж», — рассказал читатель URA.RU. Информацию агентству подтвердили в областном депздраве. Там рассказали, что вызов медикам поступил в 04:04. «Бригада скорой помощи прибыла на место в 04:18. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили медики. Ранее URA.RU писало, что тюменка выпала из окна многоэтажки. Трагедия случилась на улице Заречный проезд.