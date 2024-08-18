18 августа 2024
17 августа 2024

В Тюмени под окнами многоэтажки обнаружен труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Труп на улице Ключевская. Екатеринбург , носилки, смерть, труп, покойник, мешок для трупов, мертвый, похоронная служба
ЧП произошло на Лесобазе Фото:

Ранним утром 19 августа в микрорайоне Лесобаза под окнами многоэтажки нашли труп. Об этом URA.RU рассказал читатель. Спасти пострадавшего не удалось — медики констатировали смерть.

«Утром, около четырех часов, под окнами дома на Домостроителей обнаружили труп. Падение с высоты, седьмой этаж», — рассказал читатель URA.RU.

Информацию агентству подтвердили в областном депздраве. Там рассказали, что вызов медикам поступил в 04:04.

«Бригада скорой помощи прибыла на место в 04:18. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили медики.

Ранее URA.RU писало, что тюменка выпала из окна многоэтажки. Трагедия случилась на улице Заречный проезд.

Тело нашли под окнами дома на Домостроителей
Тело нашли под окнами дома на Домостроителей
Фото:

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Ранним утром 19 августа в микрорайоне Лесобаза под окнами многоэтажки нашли труп. Об этом URA.RU рассказал читатель. Спасти пострадавшего не удалось — медики констатировали смерть. «Утром, около четырех часов, под окнами дома на Домостроителей обнаружили труп. Падение с высоты, седьмой этаж», — рассказал читатель URA.RU. Информацию агентству подтвердили в областном депздраве. Там рассказали, что вызов медикам поступил в 04:04. «Бригада скорой помощи прибыла на место в 04:18. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили медики. Ранее URA.RU писало, что тюменка выпала из окна многоэтажки. Трагедия случилась на улице Заречный проезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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