17 августа 2024
16 августа 2024

Тюменка выпала из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка разбилась, выпав из окна
Тюменка разбилась, выпав из окна Фото:

В Тюмени вечером 17 августа из окна дома по улице Заречный проезд, 10 выпала девушка. Спасти ее не удалось, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Вызов поступил 17 августа в 18:36, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:45. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали 72.RU в ведомстве.

Труп девушки нашли местные жители. Они и вызвали скорую помощь.

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В Тюмени вечером 17 августа из окна дома по улице Заречный проезд, 10 выпала девушка. Спасти ее не удалось, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил 17 августа в 18:36, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:45. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали 72.RU в ведомстве. Труп девушки нашли местные жители. Они и вызвали скорую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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