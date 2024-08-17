Тюменка выпала из окна многоэтажки

Тюменка разбилась, выпав из окна
В Тюмени вечером 17 августа из окна дома по улице Заречный проезд, 10 выпала девушка. Спасти ее не удалось, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Вызов поступил 17 августа в 18:36, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:45. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали 72.RU в ведомстве.
Труп девушки нашли местные жители. Они и вызвали скорую помощь.
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