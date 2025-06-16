В Тюмени на восемь часов задерживается вылет курортного самолета

Рейс задерживается из-за позднего прибытия борта в Тюмень
В Тюмени больше чем на восемь часов задерживается вылет курортного рейса до Сочи. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс N4 512, авиакомпания Nordwind Airlines. Маршрут Тюмень — Сочи. Время вылета по расписанию — 04:10, ориентировочное время вылета — 12:55», — гласит информация на табло.
По данным Рощино, вылет задержан из-за позднего прибытия борта из Сочи в Тюмень. Он должен был прилететь в 2:40, однако приземлился в тюменской воздушной гавани только в 9:18. По данным Gismeteo, в Сочи в настоящий момент грозы и сильный боковой ветер.
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