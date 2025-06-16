16 июня 2025

В Тюмени на восемь часов задерживается вылет курортного самолета

Вылет рейса из Тюмени в Сочи задерживается больше чем на восемь часов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс задерживается из-за позднего прибытия борта в Тюмень
Рейс задерживается из-за позднего прибытия борта в Тюмень Фото:

В Тюмени больше чем на восемь часов задерживается вылет курортного рейса до Сочи. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс N4 512, авиакомпания Nordwind Airlines. Маршрут Тюмень — Сочи. Время вылета по расписанию — 04:10, ориентировочное время вылета — 12:55», — гласит информация на табло.

По данным Рощино, вылет задержан из-за позднего прибытия борта из Сочи в Тюмень. Он должен был прилететь в 2:40, однако приземлился в тюменской воздушной гавани только в 9:18. По данным Gismeteo, в Сочи в настоящий момент грозы и сильный боковой ветер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени больше чем на восемь часов задерживается вылет курортного рейса до Сочи. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс N4 512, авиакомпания Nordwind Airlines. Маршрут Тюмень — Сочи. Время вылета по расписанию — 04:10, ориентировочное время вылета — 12:55», — гласит информация на табло. По данным Рощино, вылет задержан из-за позднего прибытия борта из Сочи в Тюмень. Он должен был прилететь в 2:40, однако приземлился в тюменской воздушной гавани только в 9:18. По данным Gismeteo, в Сочи в настоящий момент грозы и сильный боковой ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...