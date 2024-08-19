Диетолог опровергла популярный миф о яблоках

Диетолог и терапевт Наталья Лазуренко опровергла миф о том, что червивые яблоки лучше магазинных. Она отметила, что такие яблоки можно есть только при уверенности в их происхождении, иначе есть риск заразиться болезнетворными микробами.
«При употреблении червивого яблока неизвестного происхождения существует высокий риск того, что с яблоком в организм попадут болезнетворные микробы, и организм будет чувствовать себя плохо», — передает слова Лазуренко «Ридус». Она добавила, что подобные яблоки можно есть только при определенных условиях: если яблоко сорвано с собственного дерева и вы точно знаете, как оно росло и чем обрабатывалось.
Диетолог также отметила, что потребителям, которые опасаются химической обработки, следует ориентироваться на сезонные яблоки. Также необходимо избегать тех, которые долго хранились или долго транспортировались из других стран, заключила Лазуренко.
19 августа отмечается Яблочный Спас, день, имеющий особое значение в православном календаре. В этот день верующие празднуют Преображение Господне — событие, символизирующее преобразование Иисуса Христа на горе Фавор, когда он открыл свою божественную славу перед учениками. Традиции, приметы и запреты, связанные с этим праздником, можно узнать из материала URA.RU.
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