ТАСС: в немецкой компании «Почты России» прошли обыски

19 августа 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

В «дочке» «Почты России» в Берлине прошли обыски, причина не уточняется Фото: Георгий Бергал © URA.RU В помещениях дочерней почтовой компании «Почты России» RusPost GmbH в Берлине 13 августа прошли обыски. Госоператор не подтвердил эти сообщения, однако добавил, что ограничения в работе «дочки» не затронут интересы клиентов. «Ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов „Почты России“. Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме», — заявили в компании. Информацию передает ТАСС. Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что немецкие таможенные органы провели обыск в помещениях еще одной из неназванных логистических компаний. В операции были задействованы около 100 сотрудников правоохранительных органов. Детали и причины обыска, а также название компании пока не разглашаются. Первый заграничный филиал этой государственной компании был открыт именно в Германии в 2018 году. Он разместился в Российском доме науки и культуры в Берлине. Кроме того, в 2019 году «Почта России» завершила процесс регистрации дочерней компании RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd в Китае, в городе Шэньчжэнь. На тот момент около 90% международных отправлений приходилось именно на Китай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В помещениях дочерней почтовой компании «Почты России» RusPost GmbH в Берлине 13 августа прошли обыски. Госоператор не подтвердил эти сообщения, однако добавил, что ограничения в работе «дочки» не затронут интересы клиентов. «Ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов „Почты России“. Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме», — заявили в компании. Информацию передает ТАСС. Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что немецкие таможенные органы провели обыск в помещениях еще одной из неназванных логистических компаний. В операции были задействованы около 100 сотрудников правоохранительных органов. Детали и причины обыска, а также название компании пока не разглашаются. Первый заграничный филиал этой государственной компании был открыт именно в Германии в 2018 году. Он разместился в Российском доме науки и культуры в Берлине. Кроме того, в 2019 году «Почта России» завершила процесс регистрации дочерней компании RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd в Китае, в городе Шэньчжэнь. На тот момент около 90% международных отправлений приходилось именно на Китай.