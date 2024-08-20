Названо число погибших жителей Курской области после вторжения ВСУ

В результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли 17 человек
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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, всу,  stock
Из-за обстрелов ВСУ Курской области погибли 17 местных жителей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В результате атак ВСУ в Курской области погибли 17 местных жителей и еще 140 пострадали. Об этом заявили в медицинских службах.

«По последним данным, установлена гибель 17 человек в результате атак ВСУ», — сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Также их собеседник добавил, что из 140 пострадавших курчан 75 и, в том числе, четыре ребенка, — госпитализированы.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил фотографии убитых из автоматов мирных жителей Курской области. Помимо этого он сообщил, что ВСУ используют детей региона как «живой щит».

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В результате атак ВСУ в Курской области погибли 17 местных жителей и еще 140 пострадали. Об этом заявили в медицинских службах. «По последним данным, установлена гибель 17 человек в результате атак ВСУ», — сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Также их собеседник добавил, что из 140 пострадавших курчан 75 и, в том числе, четыре ребенка, — госпитализированы. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил фотографии убитых из автоматов мирных жителей Курской области. Помимо этого он сообщил, что ВСУ используют детей региона как «живой щит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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