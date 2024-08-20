В результате атак ВСУ в Курской области погибли 17 местных жителей и еще 140 пострадали. Об этом заявили в медицинских службах.
«По последним данным, установлена гибель 17 человек в результате атак ВСУ», — сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Также их собеседник добавил, что из 140 пострадавших курчан 75 и, в том числе, четыре ребенка, — госпитализированы.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил фотографии убитых из автоматов мирных жителей Курской области. Помимо этого он сообщил, что ВСУ используют детей региона как «живой щит».
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