В ЕС назвали удары ВСУ по России законным правом Украины

Представитель внешней дипломатической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что Украина обладает законным правом на ведение боевых действий на территории России. По его словам, атаки Киева на РФ никак не влияют на вступление в ЕС.
«Украина имеет законное право вести боевые действия», — сказал Петер Стано на брифинге в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина». Он заявил, что Украина ведет лишь оборонительные действия.
По оценке Стано, происходящее — это следствие проведения РФ специальной военной операции. По этой причине право Киева на самооборону не влияет на статус кандидата в члены ЕС.
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