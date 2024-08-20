The Mirror: симптом рака у некоторых женщин легко спутать с тревогой

У американки Мэди Фостер был диагностирован рак, который встречается у одного из трех миллионов людей — карцинома коры надпочечников. Однако врачи не сразу узнали о болезни девушки — ее симптомы были приняты за проблемы с психологическим здоровьем и тревогой, из-за чего лечение начали только через несколько лет. Об этом рассказала мама болеющей девушки.
«Мэди Фостер была „в хорошей физической форме“, но в 17 лет у нее началась одышка и недостаток энергии. Врачи сказали, что Мэди страдает от тревоги и депрессии. Симптомы сохранялись до 20 лет, но тогда девушка начала жаловаться на боли в спине и „обильное потоотделение“. Ее перевели в Стаффордскую больницу, где обнаружили, что ее селезенка увеличена из-за 15-сантиметровой опухоли, обвивающей ее», — сообщает издание The Mirror.
В больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме подтвердили онкологию, после чего удалили двухкилограммовую опухоль, однако после операции у девушки произошел септический шок. В феврале 2024 года врачи заметили рецидив — рак появился в брюшной полости и печени. По заявлениям медиков, девушке оставалось жить до 18 месяцев. Однако благодаря пожертвованиям семья набрала нужную на операцию сумму, и 19 августа новая опухоль была удалена.
Также недавно стала известна одна из причин повышенного развития онкологии — употребление напитков температурой выше 60 градусов увеличивает риск развития рака пищевода в два-три раза, передает НСН. Об этом заявил врач-онколог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Сабир Таджибов подчеркивая, что курение и употребление алкоголя также увеличивает риск развития онкологии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.