«Ведомости»: Белоусов выстроил свою вертикаль власти для контроля вторжения ВСУ

Состав координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий говорит о том, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов выстраивает «свою вертикаль» для контроля вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил политолог Александр Немцев.
«Состав совета говорит о том, что Андрей Белоусов выстраивает свою вертикаль для контроля за ситуацией. Он собирает новую команду, заявляя тем самым, что несет ответственность за Брянск, Курск и Белгород», — заявил «Ведомостям» Немцев.
Ранее Белоусов заявлял о прямом взаимодействии армии и властей приграничных российских регионов. Прямая круглосуточная связь налажена между местными администрациями в регионах и командующими группировками войск, выполняющих задачи в данных областях, пишет RT.
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