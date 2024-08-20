«Ведомости»: Белоусов выстроил свою вертикаль власти для контроля вторжения ВСУ

21 августа 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов выстраивает вертикаль власти для контроля ситуации Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Состав координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий говорит о том, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов выстраивает «свою вертикаль» для контроля вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил политолог Александр Немцев. «Состав совета говорит о том, что Андрей Белоусов выстраивает свою вертикаль для контроля за ситуацией. Он собирает новую команду, заявляя тем самым, что несет ответственность за Брянск, Курск и Белгород», — заявил «Ведомостям» Немцев. Ранее Белоусов заявлял о прямом взаимодействии армии и властей приграничных российских регионов. Прямая круглосуточная связь налажена между местными администрациями в регионах и командующими группировками войск, выполняющих задачи в данных областях, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состав координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий говорит о том, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов выстраивает «свою вертикаль» для контроля вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил политолог Александр Немцев. «Состав совета говорит о том, что Андрей Белоусов выстраивает свою вертикаль для контроля за ситуацией. Он собирает новую команду, заявляя тем самым, что несет ответственность за Брянск, Курск и Белгород», — заявил «Ведомостям» Немцев. Ранее Белоусов заявлял о прямом взаимодействии армии и властей приграничных российских регионов. Прямая круглосуточная связь налажена между местными администрациями в регионах и командующими группировками войск, выполняющих задачи в данных областях, пишет RT.