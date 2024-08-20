20 августа 2024

«Ведомости»: Белоусов выстроил свою вертикаль власти для контроля вторжения ВСУ

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов, андрей белоусов
Андрей Белоусов выстраивает вертикаль власти для контроля ситуации Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Состав координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий говорит о том, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов выстраивает «свою вертикаль» для контроля вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил политолог Александр Немцев.

«Состав совета говорит о том, что Андрей Белоусов выстраивает свою вертикаль для контроля за ситуацией. Он собирает новую команду, заявляя тем самым, что несет ответственность за Брянск, Курск и Белгород», — заявил «Ведомостям» Немцев.

Ранее Белоусов заявлял о прямом взаимодействии армии и властей приграничных российских регионов. Прямая круглосуточная связь налажена между местными администрациями в регионах и командующими группировками войск, выполняющих задачи в данных областях, пишет RT.

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Состав координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий говорит о том, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов выстраивает «свою вертикаль» для контроля вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил политолог Александр Немцев. «Состав совета говорит о том, что Андрей Белоусов выстраивает свою вертикаль для контроля за ситуацией. Он собирает новую команду, заявляя тем самым, что несет ответственность за Брянск, Курск и Белгород», — заявил «Ведомостям» Немцев. Ранее Белоусов заявлял о прямом взаимодействии армии и властей приграничных российских регионов. Прямая круглосуточная связь налажена между местными администрациями в регионах и командующими группировками войск, выполняющих задачи в данных областях, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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