Глава КПРФ в ХМАО Савинцев представил кандидатов от партии в Совет Федерации РФ

Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев в качестве кандидата в губернаторы Югры представил трех кандидатов на пост сенатора в Совет Федерации. Документ отправлен в адрес председателя окружной думы Бориса Хохрякова и его копия имеется в распоряжении URA.RU.
«Направляю в Ваш адрес список кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации», – передает корреспондент агентства. В шорт-лист вошли три кандидата.
Среди них помощник депутата седьмого созыва окружной думы Артем Аминов, председатель контрольно-ревизионной комиссии Когалыма Игорь Костогрыз и сменный технолог центральной инженерно-технологической службы ООО «Тарховское» Вадим Сулейманов. Ранее лидер эсеров в ХМАО Михаил Сердюк также представил кандидатов в сенаторы от партии.
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