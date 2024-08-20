20 августа 2024

Глава КПРФ в ХМАО Савинцев представил кандидатов от партии в Совет Федерации РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидер КПРФ Алексей Савинцев направил спикеру думы ХМАО Борису Хохрякову список кандидатов на пост сенаторов Совфеда
Лидер КПРФ Алексей Савинцев направил спикеру думы ХМАО Борису Хохрякову список кандидатов на пост сенаторов Совфеда Фото:

Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев в качестве кандидата в губернаторы Югры представил трех кандидатов на пост сенатора в Совет Федерации. Документ отправлен в адрес председателя окружной думы Бориса Хохрякова и его копия имеется в распоряжении URA.RU.

«Направляю в Ваш адрес список кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации», – передает корреспондент агентства. В шорт-лист вошли три кандидата.

Среди них помощник депутата седьмого созыва окружной думы Артем Аминов, председатель контрольно-ревизионной комиссии Когалыма Игорь Костогрыз и сменный технолог центральной инженерно-технологической службы ООО «Тарховское» Вадим Сулейманов. Ранее лидер эсеров в ХМАО Михаил Сердюк также представил кандидатов в сенаторы от партии.

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Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев в качестве кандидата в губернаторы Югры представил трех кандидатов на пост сенатора в Совет Федерации. Документ отправлен в адрес председателя окружной думы Бориса Хохрякова и его копия имеется в распоряжении URA.RU. «Направляю в Ваш адрес список кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации», – передает корреспондент агентства. В шорт-лист вошли три кандидата. Среди них помощник депутата седьмого созыва окружной думы Артем Аминов, председатель контрольно-ревизионной комиссии Когалыма Игорь Костогрыз и сменный технолог центральной инженерно-технологической службы ООО «Тарховское» Вадим Сулейманов. Ранее лидер эсеров в ХМАО Михаил Сердюк также представил кандидатов в сенаторы от партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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