Глава пермского ГУ МЧС выехал в Кизел на место взрыва газа в жилом доме

Начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Александр Урусов выехал в Кизел, где утром произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации управления, из здания эвакуировано 26 человек, в том числе трое детей.
«К месту происшествия следует начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов. По уточненной информации эвакуировано 26 человек, в том числе трое детей», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас пожарные проводят разбор завалов жилого дома, проводятся «минуты тишины». «В это время затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших», — поясняют в ГУ МЧС по краю.
Утром 22 августа в четырехэтажном доме, расположенном на улице Ленина в Кизеле, взорвался газ. В результате произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий дома. Сообщается об одном пострадавшем — это мужчина 1963 года рождения. Он получил ожоги тела и доставлен в больницы города Березники.
Жильцы квартир — 16 человек — временно размещены в коррекционной школе и на лыжной базе «Иванов лог». Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от ЧП.
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