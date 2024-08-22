Косметическим ремонтом в доме в Кизеле, где взорвался газ, не отделаться
новость из сюжетаВзрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края
В Кизеле Пермского края спасатели продолжают работы на месте взрыва газа. Под завалами еще могут быть люди, передает корреспондент URA.RU со слов очевидцев.
«Сейчас спасатели разбирают крышу дома. Внутрь никого не пускают. Знакомый пострадавшего хозяина квартиры, где произошел взрыв, говорит, что в ней был еще один человек», — рассказывает журналист.
Взрыв газа в Кизеле произошел 22 августа утром. Погибших пока нет. Один человек с ожогами доставлен в больницу. Это хозяин квартиры. По словам очевидцев, он признался, что виноват в случившемся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!