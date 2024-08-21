21 августа 2024

В ХМАО кардиологи спасли жизнь младенцу с пороком сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутские кардиологи спасли жизнь малышу с пороком сердца
Сургутские кардиологи спасли жизнь малышу с пороком сердца Фото:

Врачи сургутского кардиоцентра спасли малыша с пороком сердца, которого доставили в клинику в тяжелом состоянии с отеками. Чтобы сделать операцию, сердце новорожденного пришлось остановить. Об этом сообщила в своем telegram-канале главврач кардиоцентра Ирина Урванцева.

«Команда высококвалифицированных специалистов провела экстренную операцию по спасению жизни малыша. Вмешательство выполняли на остановленном сердце в условиях искусственного кровообращения», — рассказала главврач.

Оказалось, у ребенка был врожденный порок сердца, при котором сужается аорта. Кардиологи восстановили малышу кровообращение, удалив патологический участок сосуда.

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Врачи сургутского кардиоцентра спасли малыша с пороком сердца, которого доставили в клинику в тяжелом состоянии с отеками. Чтобы сделать операцию, сердце новорожденного пришлось остановить. Об этом сообщила в своем telegram-канале главврач кардиоцентра Ирина Урванцева. «Команда высококвалифицированных специалистов провела экстренную операцию по спасению жизни малыша. Вмешательство выполняли на остановленном сердце в условиях искусственного кровообращения», — рассказала главврач. Оказалось, у ребенка был врожденный порок сердца, при котором сужается аорта. Кардиологи восстановили малышу кровообращение, удалив патологический участок сосуда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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