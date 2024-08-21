В ХМАО кардиологи спасли жизнь младенцу с пороком сердца

Врачи сургутского кардиоцентра спасли малыша с пороком сердца, которого доставили в клинику в тяжелом состоянии с отеками. Чтобы сделать операцию, сердце новорожденного пришлось остановить. Об этом сообщила в своем telegram-канале главврач кардиоцентра Ирина Урванцева.
«Команда высококвалифицированных специалистов провела экстренную операцию по спасению жизни малыша. Вмешательство выполняли на остановленном сердце в условиях искусственного кровообращения», — рассказала главврач.
Оказалось, у ребенка был врожденный порок сердца, при котором сужается аорта. Кардиологи восстановили малышу кровообращение, удалив патологический участок сосуда.
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