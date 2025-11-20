Логотип РИА URA.RU
Жители ХМАО бросились заранее бронировать Дедов Морозов и Снегурочек на Новый год

В ХМАО резко вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек
20 ноября 2025 в 12:14
Жители заранее бронируют услуги новогодних артистов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО начали заранее бронировать услуги аниматоров на Новый Год. Больше всего вырос спрос на Дедов Морозов и Снегурочек, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Во второй половине октября-первой половине ноября 2025 года спрос на услуги аниматоров по округу вырос на 49%, а предложение — на 34%. При этом жители Ханты-Мансийского автономного округа более чем в 2 раза активнее искали артистов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Такие данные демонстрируют, что многие жители округа предпочитают бронировать артистов заблаговременно», — пояснил руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» сервиса Александр Семочкин.

Югорчане бронируют услуги артистов, чтобы избежать декабрьского дефицита. По сравнению с прошлым годом новогодних аниматоров также стали заказывать чаще — спрос вырос на 16%. «Средняя стоимость на услуги таких исполнителей начинается от 2 500 рублей», — уточнили аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в автобусах Нижневартовска появится почта Деда Мороза. Все письма отправят в Великий Устюг.

