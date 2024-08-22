Не было ремонта 30 лет: житель Кизела рассказал о работе УК в доме, где взорвался газ

В Кизеле в доме, где взорвался газ, регулярно топит квартиры и нет горячей воды

22 августа 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

По версии следствия, ЧП произошло из-за демонтажа газовой плиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края В Кизеле (Пермский край) ремонт дома, где взорвался газ, не проводили с 1984 года, когда его построили. Здание является частично нежилым, многие квартиры здесь брошены. Оставшиеся жильцы сообщают о регулярных затоплениях и отсутствии горячей воды. При этом обращения в управляющую компанию результатов не дают, рассказал горожанин Филипп Игнатов (имя и фамилии изменены — прим. URA.RU). По его словам, в доме, где произошло ЧП, проживают его родители. «С момента постройки в доме на Пролетарской, 57 не было ни одного ремонта, обследования сетей также не проводилось. Управляющая компания „Престиж Кизел“, на мой взгляд, относится к своим обязанностям халатно. В нежилых квартирах спилили трубы, но УК это не учитывает. Недавно при опрессовке в соседнем доме — наш стало топить. Топит дом и во время дождей. С 2000 года здесь нет горячей воды», — пояснил собеседник портала 59.RU. Сейчас домом занимается УК «Престиж Кизел». Коммунальщики ранее заявляли, что в 2019 году был проведен капитальный ремонт здания. Но на тот момент у него была другая обслуживающая компания. «Престиж Кизел» обслуживает дом с апреля прошлого года. Следователи установили, что взрыв газа в жилом доме в Кизеле произошел из-за демонтажа газовой плиты жильцами одной из квартир. Предположительно, они были пьяны. Одному из пострадавших потребовалась экстренная госпитализация. Поиски второго продолжаются. Корреспонденты URA.RU побывали на месте ЧП, где спасатели приступили к разбору завалов. Самые яркие кадры — в нашем фоторепортаже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кизеле (Пермский край) ремонт дома, где взорвался газ, не проводили с 1984 года, когда его построили. Здание является частично нежилым, многие квартиры здесь брошены. Оставшиеся жильцы сообщают о регулярных затоплениях и отсутствии горячей воды. При этом обращения в управляющую компанию результатов не дают, рассказал горожанин Филипп Игнатов (имя и фамилии изменены — прим. URA.RU). По его словам, в доме, где произошло ЧП, проживают его родители. «С момента постройки в доме на Пролетарской, 57 не было ни одного ремонта, обследования сетей также не проводилось. Управляющая компания „Престиж Кизел“, на мой взгляд, относится к своим обязанностям халатно. В нежилых квартирах спилили трубы, но УК это не учитывает. Недавно при опрессовке в соседнем доме — наш стало топить. Топит дом и во время дождей. С 2000 года здесь нет горячей воды», — пояснил собеседник портала 59.RU. Сейчас домом занимается УК «Престиж Кизел». Коммунальщики ранее заявляли, что в 2019 году был проведен капитальный ремонт здания. Но на тот момент у него была другая обслуживающая компания. «Престиж Кизел» обслуживает дом с апреля прошлого года. Следователи установили, что взрыв газа в жилом доме в Кизеле произошел из-за демонтажа газовой плиты жильцами одной из квартир. Предположительно, они были пьяны. Одному из пострадавших потребовалась экстренная госпитализация. Поиски второго продолжаются. Корреспонденты URA.RU побывали на месте ЧП, где спасатели приступили к разбору завалов. Самые яркие кадры — в нашем фоторепортаже.