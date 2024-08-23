В Ульяновске арестовали квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

В Ульяновске арестовали квартиру одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Квартира одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестована по решению суда», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Там добавили, что суд арестовал квартиру площадью 63 квадратных метра с кадастровой стоимостью 1,8 миллиона рублей, запретив все сделки с ней.
8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. Был подорван грузовик, что привело к частичному обрушению конструкции моста. В результате этого инцидента погибли четыре человека. ФСБ России обвинила Главное управление разведки Минобороны Украины в организации теракта. По делу были арестованы граждане Украины, России и Армении, которые имели отношение к транспортировке и маскировке взрывного устройства.
Басманный суд Москвы 26 марта заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по делу о теракте. Он обвиняется в терроризме, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и контрабанде опасных веществ, передает РАПСИ. Также стало известно, что Россия включит затраты на восстановление Крымского моста в иск к Украине, сообщает 360.ru.
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