В Ульяновске арестовали квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

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Квартира фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестована по решению суда
Квартира фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестована по решению суда Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

В Ульяновске арестовали квартиру одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Квартира одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестована по решению суда», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Там добавили, что суд арестовал квартиру площадью 63 квадратных метра с кадастровой стоимостью 1,8 миллиона рублей, запретив все сделки с ней.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. Был подорван грузовик, что привело к частичному обрушению конструкции моста. В результате этого инцидента погибли четыре человека. ФСБ России обвинила Главное управление разведки Минобороны Украины в организации теракта. По делу были арестованы граждане Украины, России и Армении, которые имели отношение к транспортировке и маскировке взрывного устройства.

Басманный суд Москвы 26 марта заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по делу о теракте. Он обвиняется в терроризме, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и контрабанде опасных веществ, передает РАПСИ. Также стало известно, что Россия включит затраты на восстановление Крымского моста в иск к Украине, сообщает 360.ru.

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В Ульяновске арестовали квартиру одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Квартира одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестована по решению суда», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Там добавили, что суд арестовал квартиру площадью 63 квадратных метра с кадастровой стоимостью 1,8 миллиона рублей, запретив все сделки с ней. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. Был подорван грузовик, что привело к частичному обрушению конструкции моста. В результате этого инцидента погибли четыре человека. ФСБ России обвинила Главное управление разведки Минобороны Украины в организации теракта. По делу были арестованы граждане Украины, России и Армении, которые имели отношение к транспортировке и маскировке взрывного устройства. Басманный суд Москвы 26 марта заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по делу о теракте. Он обвиняется в терроризме, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и контрабанде опасных веществ, передает РАПСИ. Также стало известно, что Россия включит затраты на восстановление Крымского моста в иск к Украине, сообщает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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