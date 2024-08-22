СМИ: человек, которого ищут под завалами в Кизеле, жив

В Кизеле Пермского края мужчина, который, как предполагалось ранее, находится под завалами в доме, где накануне взорвался газ, жив. По версии источников СМИ, он выбрался из разрушенного дома еще 22 августа и ушел. Якобы его уже нашли.
«Второй мужчина был найден в Кизеле. Уточняется, что он не находился под завалами. После обрушения дома мужчина выбрался наружу и ушел, никому не сообщив о своем местоположении», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на источник. Аналогичную версию озвучиват источник «КП-Пермь».
В МЧС утром 23 августа заявили, что работы на месте взрыва газе продолжаются. Какие-либо комментарии сотрудники дадут только после разбора всех завалов. Как ранее рассказывало URA.RU, взрыв газа в многоквартирном доме в Кизеле произошел утром 22 августа. Официально пострадавшим признан один человек — хозяина квартиры, где произошло ЧП, госпитализировали в ожоговый центр Перми. Сообщалось, что его племянник может оставаться под завалами. Подробности ЧП мы рассказывали в нашей трансляции.
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