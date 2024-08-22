22 августа 2024

СМИ: человек, которого ищут под завалами в Кизеле, жив

В Кизеле после взрыва газа мужчина выбрался из-под завалов и незаметно ушел
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв разрушил квартиру
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новость из сюжета
Взрыв газа в жилом доме в Кизеле Пермского края

В Кизеле Пермского края мужчина, который, как предполагалось ранее, находится под завалами в доме, где накануне взорвался газ, жив. По версии источников СМИ, он выбрался из разрушенного дома еще 22 августа и ушел. Якобы его уже нашли.

«Второй мужчина был найден в Кизеле. Уточняется, что он не находился под завалами. После обрушения дома мужчина выбрался наружу и ушел, никому не сообщив о своем местоположении», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на источник. Аналогичную версию озвучиват источник «КП-Пермь».

В МЧС утром 23 августа заявили, что работы на месте взрыва газе продолжаются. Какие-либо комментарии сотрудники дадут только после разбора всех завалов. Как ранее рассказывало URA.RU, взрыв газа в многоквартирном доме в Кизеле произошел утром 22 августа. Официально пострадавшим признан один человек — хозяина квартиры, где произошло ЧП, госпитализировали в ожоговый центр Перми. Сообщалось, что его племянник может оставаться под завалами. Подробности ЧП мы рассказывали в нашей трансляции

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В Кизеле Пермского края мужчина, который, как предполагалось ранее, находится под завалами в доме, где накануне взорвался газ, жив. По версии источников СМИ, он выбрался из разрушенного дома еще 22 августа и ушел. Якобы его уже нашли. «Второй мужчина был найден в Кизеле. Уточняется, что он не находился под завалами. После обрушения дома мужчина выбрался наружу и ушел, никому не сообщив о своем местоположении», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на источник. Аналогичную версию озвучиват источник «КП-Пермь». В МЧС утром 23 августа заявили, что работы на месте взрыва газе продолжаются. Какие-либо комментарии сотрудники дадут только после разбора всех завалов. Как ранее рассказывало URA.RU, взрыв газа в многоквартирном доме в Кизеле произошел утром 22 августа. Официально пострадавшим признан один человек — хозяина квартиры, где произошло ЧП, госпитализировали в ожоговый центр Перми. Сообщалось, что его племянник может оставаться под завалами. Подробности ЧП мы рассказывали в нашей трансляции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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