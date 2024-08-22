Власти ХМАО решили провести облаву на медведей

Депнедр ХМАО решил отстреливать медведей из-за многочисленных жалоб на выход животных к людям. Мера необходима для контроля численности диких зверей на территории региона.
«Департаментом недропользования и природных ресурсов Югры принято решение о проведении мероприятий по регулированию численности диких животных (медведей). Отстрел особей медведей будет проводиться силами местной общественной организации „Клуб любителей охоты и рыболовства“ Нижневартовского района», — сообщила администрация Нижневартовского района в telegram-канале.
Решение было принято после появления медведя на 135-м километре дороги Сургут — Нижневартовск. Информацию о появлении диких животных власти просят сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу. При встрече с медведями людям рекомендуют держаться как можно дальше от зверей.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) медведь на придорожной парковке несколько раз пытался запрыгнуть в машину югорчан. Он оккупировал мусорку у второй парковки кольца на Лангепас.
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