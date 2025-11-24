Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Житель ХМАО избил жену и лег спать, оставив ее умирать на полу

24 ноября 2025 в 11:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Житель ХМАО избил жену до смерти

Житель ХМАО избил жену до смерти

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске мужчина жестоко избил супругу, а после ушел спать, оставив ее умирать на полу с тяжелыми травмами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

«В январе 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры по малозначительному поводу избил супругу, причинив ей тяжкие телесные повреждения. При этом мужчина не принял меры к оказанию первой помощи потерпевшей, не вызвал бригаду скорой медицинской помощи, а лег спать, оставив женщину на полу в коридоре в опасном для ее жизни состоянии. Утром женщина скончалась», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи установили, что обвиняемый фиктивно зарегистрировал двоих человек в своей квартире. Ему грозит уголовная ответственность по трем статьям УК РФ: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», «оставление в опасности» и «фиктивная регистрация гражданина РФ». Материалы дела направлены в суд.

Продолжение после рекламы

 Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске мужчина избил супругу и проломил ей голову деревянным бруском из-за ревности. За это он получил условный срок.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал