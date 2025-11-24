Житель ХМАО избил жену и лег спать, оставив ее умирать на полу

Житель ХМАО избил жену до смерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске мужчина жестоко избил супругу, а после ушел спать, оставив ее умирать на полу с тяжелыми травмами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

«В январе 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры по малозначительному поводу избил супругу, причинив ей тяжкие телесные повреждения. При этом мужчина не принял меры к оказанию первой помощи потерпевшей, не вызвал бригаду скорой медицинской помощи, а лег спать, оставив женщину на полу в коридоре в опасном для ее жизни состоянии. Утром женщина скончалась», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи установили, что обвиняемый фиктивно зарегистрировал двоих человек в своей квартире. Ему грозит уголовная ответственность по трем статьям УК РФ: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», «оставление в опасности» и «фиктивная регистрация гражданина РФ». Материалы дела направлены в суд.

