В аэропорту Сургута задерживаются авиарейсы из-за метели

В аэропорту Сургута задерживаются несколько рейсов из-за метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Сургута задерживаются прилет и вылет нескольких авиарейсов. Изменения в графике произошли из-за сильной метели, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта.

«Рейс, прибывающий из Перми, перенесен с 01:35 на 13:32, из Бугульмы — с 12:00 на 12:30. Прибытие самолета из Новосибирска ожидается на час позже — в 13:33, из Худжанда прибытие перенесено с 13:15 на 16:36», — рассказали в аэропорту. Также задержан вылет самолета в Омск — с 13:25 на 14:00.

Рейс Пермь — Сургут ночью перенаправили в Нижневартовск из-за сильного ветра и метели. Часть пассажиров разместили в гостинице. Другие предпочли добраться до Сургута на такси.

