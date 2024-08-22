Челябинцы рассказали, где планируют отдыхать в отпуске осенью

Четыре из десяти челябинцев планируют отпуск осенью

23 августа 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Четыре из десяти челябинцев запланировали отпуск на осень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четыре из десяти жителей Челябинска запланировали свой отпуск на осень. По данным сервиса SuperJob, большинство челябинцев предпочитают провести время в пределах страны, на даче или дома, а также в поездках по России. «В этом году планы на осенний отдых строят 44% жителей Челябинска. 15% опрошенных намерены провести отпуск дома, 14% — в путешествии по России, 8% — на даче, и 7% — за границей», — сообщает SuperJob. Популярные направления внутреннего туризма включают курорты Краснодарского края и Кавказа, а также города Золотого кольца. Что касается зарубежных поездок, лидируют Турция, Египет и Таиланд. Исследование показало, что женщины предпочитают отдыхать дома или путешествовать по городам России, в то время как мужчины чуть чаще планируют зарубежные поездки. Среди опрошенных с доходом свыше 100 тысяч рублей наибольшее число желающих отдохнуть за границей, однако и домашний отдых также популярен среди этой группы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре из десяти жителей Челябинска запланировали свой отпуск на осень. По данным сервиса SuperJob, большинство челябинцев предпочитают провести время в пределах страны, на даче или дома, а также в поездках по России. «В этом году планы на осенний отдых строят 44% жителей Челябинска. 15% опрошенных намерены провести отпуск дома, 14% — в путешествии по России, 8% — на даче, и 7% — за границей», — сообщает SuperJob. Популярные направления внутреннего туризма включают курорты Краснодарского края и Кавказа, а также города Золотого кольца. Что касается зарубежных поездок, лидируют Турция, Египет и Таиланд. Исследование показало, что женщины предпочитают отдыхать дома или путешествовать по городам России, в то время как мужчины чуть чаще планируют зарубежные поездки. Среди опрошенных с доходом свыше 100 тысяч рублей наибольшее число желающих отдохнуть за границей, однако и домашний отдых также популярен среди этой группы.