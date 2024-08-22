22 августа 2024

Челябинцы рассказали, где планируют отдыхать в отпуске осенью

Четыре из десяти челябинцев планируют отпуск осенью
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, тургояк, летний отдых, отпуск, курорт
Четыре из десяти челябинцев запланировали отпуск на осень Фото:

Четыре из десяти жителей Челябинска запланировали свой отпуск на осень. По данным сервиса SuperJob, большинство челябинцев предпочитают провести время в пределах страны, на даче или дома, а также в поездках по России.

«В этом году планы на осенний отдых строят 44% жителей Челябинска. 15% опрошенных намерены провести отпуск дома, 14% — в путешествии по России, 8% — на даче, и 7% — за границей», — сообщает SuperJob. Популярные направления внутреннего туризма включают курорты Краснодарского края и Кавказа, а также города Золотого кольца. Что касается зарубежных поездок, лидируют Турция, Египет и Таиланд.

Исследование показало, что женщины предпочитают отдыхать дома или путешествовать по городам России, в то время как мужчины чуть чаще планируют зарубежные поездки. Среди опрошенных с доходом свыше 100 тысяч рублей наибольшее число желающих отдохнуть за границей, однако и домашний отдых также популярен среди этой группы.

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Четыре из десяти жителей Челябинска запланировали свой отпуск на осень. По данным сервиса SuperJob, большинство челябинцев предпочитают провести время в пределах страны, на даче или дома, а также в поездках по России. «В этом году планы на осенний отдых строят 44% жителей Челябинска. 15% опрошенных намерены провести отпуск дома, 14% — в путешествии по России, 8% — на даче, и 7% — за границей», — сообщает SuperJob. Популярные направления внутреннего туризма включают курорты Краснодарского края и Кавказа, а также города Золотого кольца. Что касается зарубежных поездок, лидируют Турция, Египет и Таиланд. Исследование показало, что женщины предпочитают отдыхать дома или путешествовать по городам России, в то время как мужчины чуть чаще планируют зарубежные поездки. Среди опрошенных с доходом свыше 100 тысяч рублей наибольшее число желающих отдохнуть за границей, однако и домашний отдых также популярен среди этой группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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