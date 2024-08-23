Жители ХМАО ведрами распродают чернику, бруснику и голубику — эти ягоды считаются самыми полезными. Югорчане просят за литр собранных в лесу дикоросов в среднем по 250-300 рублей.
«Черника, брусника, голубика. Лесные ягоды в наличии по 300 рублей. Доставка возможна от пяти литров», — сообщил сургутянин на сайте с объявлениями. Местные жители также выставляют на продажу и замороженную ягоду. «Клюквы еще нет. Эта ягода спеет в ХМАО осенью», — поделился с агентством один из продавцов.
Врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская рассказала URA.RU, чем полезны югорские ягоды и в каком виде их лучше употреблять. «Все ягоды являются источником клетчатки, которая необходима организму человека, как минимум по 20 граммов в день. Также дикоросы богаты витамином С. Из черники, голубики и клюквы наибольшее содержание этого витамина — в голубике. В ягодах содержатся и фитонутриенты — это растительные компоненты, обладающие разными полезными свойствами. Например, ягоды красного цвета полезны для сердечно-сосудистой системы. Есть исследования, что они даже способны снизить риск некоторых видов рака. Ягоды синего и фиолетового цвета снижают уровень сахара в крови, оказывают противовоспалительный эффект и тоже полезны для сердца», — рассказала собеседница агентства.
Врач советует не промывать ягоды горячей водой и употреблять их в свежем виде. «Если варить из ягод морсы и компоты, то витамин C распадется. Желательно не обдавать ягоды кипятком, промывать проточной водой температурой не выше 60 градусов. Употреблять дикоросы лучше в свежем виде», — добавила Садовская.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО подняли цены на морошку из-за скудного урожая этой ягоды. Стоимость за «царскую ягоду» достигает более полутора тысяч рублей.
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