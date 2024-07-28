Жители ХМАО взвинтили цены на «царскую» ягоду, собранную в лесу

Жители ХМАО подняли цены на ягоды, собранные в лесу. Причиной тому стал скудный урожай в этом сезоне. URA.RU выяснило, сколько стоит литр морошки, которую также называют "царской" ягодой, и других дикоросов.
Согласно данным сервиса бесплатных объявлений, где продают ягоды, литр югорской черники, голубики и смородины обойдется в 350 рублей. Чуть больше придется заплатить за малину – 400-500 рублей за литр. А самой дорогой ягодой в округе считается морошка. Цена за «царскую ягоду» достигает более полутора тысяч рублей.
«Морошки в этом году мало, поэтому и цена выше. Литр этой ягоды подорожал примерно на 500 рублей в сравнении с 2023 годом», — рассказал URA.RU продавец из Сургута.
Югорские грибники пока не спешат завышать цены, несмотря на пока что скудный урожай. Так, также решили повысить цены на первый урожай. Так, литровое ведро лисичек продают в среднем за 350-400 рублей. «Грибов пока что тоже мало. Основная волна ожидается в августе. В прошлом году в конце лета грибы распродавали ведрами почти за бесценок», — поделился с агентством местный грибник.
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