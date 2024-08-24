Baza опубликовала список погибших заключенных

В результате захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, не считая самих бунтовщиков, погибли восемь человек, среди них — четыре сотрудника ИК и четыре заключенных. Telegram-канал Baza опубликовал список погибших осужденных.
«34-летний Башкатов С., осужден по статье дезертирство. 28-летний Федоренко В., осужден по статье о распространении наркотиков. 22-летний Кучинский А., осужден по статье о распространении наркотиков. 38-летний Бондарь А., осужден по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — написала Baza в своем посте.
Сейчас правоохранительные органы ведут допросы сотрудников и осужденных колонии №19. Следователи пытаются выяснить, как у заключенных оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства. О том, что сейчас происходит в ИК-19 в Суровикине — в материале URA.RU.
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