Baza опубликовала список погибших заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате захвата заложников в ИК-19 погибли четверо осужденных
В результате захвата заложников в ИК-19 погибли четверо осужденных Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

В результате захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, не считая самих бунтовщиков, погибли восемь человек, среди них — четыре сотрудника ИК и четыре заключенных. Telegram-канал Baza опубликовал список погибших осужденных.

«34-летний Башкатов С., осужден по статье дезертирство. 28-летний Федоренко В., осужден по статье о распространении наркотиков. 22-летний Кучинский А., осужден по статье о распространении наркотиков. 38-летний Бондарь А., осужден по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — написала Baza в своем посте.

Сейчас правоохранительные органы ведут допросы сотрудников и осужденных колонии №19. Следователи пытаются выяснить, как у заключенных оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства. О том, что сейчас происходит в ИК-19 в Суровикине — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, не считая самих бунтовщиков, погибли восемь человек, среди них — четыре сотрудника ИК и четыре заключенных. Telegram-канал Baza опубликовал список погибших осужденных. «34-летний Башкатов С., осужден по статье дезертирство. 28-летний Федоренко В., осужден по статье о распространении наркотиков. 22-летний Кучинский А., осужден по статье о распространении наркотиков. 38-летний Бондарь А., осужден по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — написала Baza в своем посте. Сейчас правоохранительные органы ведут допросы сотрудников и осужденных колонии №19. Следователи пытаются выяснить, как у заключенных оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства. О том, что сейчас происходит в ИК-19 в Суровикине — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...