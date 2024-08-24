Что сейчас происходит в колонии в Суровикине, где накануне захватили заложников

В ИК-19 начали допросы сотрудников и осужденных после захвата заложников
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В ИК-19 допрашивают работников и заключенных
В ИК-19 допрашивают работников и заключенных Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

В Волгоградской области в исправительной колонии №19 23 августа произошел захват заложников. Заключенные заявили, что это их месть за нападавших в марте этого года на «Крокус Сити холл». В результате бунта погибло четыре сотрудника и четыре заключенных ИК-19. Во время штурма всех захватчиков ликвидировали. О том, что сейчас происходит в колонии в Суровикине — в материале URA.RU.

Допрос свидетелей

Сейчас колония №19 в Волгоградской области продолжает работать штатно, на ее территории проходят следственные действия. Следователи ведут допросы сотрудников и заключенных и пытаются установить, как у осужденных в ИК оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства. Кроме того, правоохранительные органы проверяют всех заключенных на наличие запрещенных предметов.

Состояние пострадавших

Четверо сотрудников колонии, пострадавших при захвате заложников, сейчас лежат в больницах Волгограда. У двоих из них тяжелое, но стабильное состояние — они находятся в реанимации Волгоградской областной клинической больницы №1. Третий пациент лежит во взрослом отделении этой больницы с состоянием средней степени тяжести. Четвертый пострадавший находится в больнице скорой медицинской помощи №25.

Ранее стало известно о предполагаемом главаре бунта в волгоградской колонии. МK.RU провело расследование, в результате которого было выдвинуто предположение, что главарем произошедшего может быть 38-летний Шобдулкаримхон Каримов. По словам источника МК, он пользовался уважением среди заключенных и мог бы вступить в конфликт с администрацией.

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В Волгоградской области в исправительной колонии №19 23 августа произошел захват заложников. Заключенные заявили, что это их месть за нападавших в марте этого года на «Крокус Сити холл». В результате бунта погибло четыре сотрудника и четыре заключенных ИК-19. Во время штурма всех захватчиков ликвидировали. О том, что сейчас происходит в колонии в Суровикине — в материале URA.RU. Допрос свидетелей Сейчас колония №19 в Волгоградской области продолжает работать штатно, на ее территории проходят следственные действия. Следователи ведут допросы сотрудников и заключенных и пытаются установить, как у осужденных в ИК оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства. Кроме того, правоохранительные органы проверяют всех заключенных на наличие запрещенных предметов. Состояние пострадавших Четверо сотрудников колонии, пострадавших при захвате заложников, сейчас лежат в больницах Волгограда. У двоих из них тяжелое, но стабильное состояние — они находятся в реанимации Волгоградской областной клинической больницы №1. Третий пациент лежит во взрослом отделении этой больницы с состоянием средней степени тяжести. Четвертый пострадавший находится в больнице скорой медицинской помощи №25. Ранее стало известно о предполагаемом главаре бунта в волгоградской колонии. МK.RU провело расследование, в результате которого было выдвинуто предположение, что главарем произошедшего может быть 38-летний Шобдулкаримхон Каримов. По словам источника МК, он пользовался уважением среди заключенных и мог бы вступить в конфликт с администрацией.
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