Что сейчас происходит в колонии в Суровикине, где накануне захватили заложников

В Волгоградской области в исправительной колонии №19 23 августа произошел захват заложников. Заключенные заявили, что это их месть за нападавших в марте этого года на «Крокус Сити холл». В результате бунта погибло четыре сотрудника и четыре заключенных ИК-19. Во время штурма всех захватчиков ликвидировали. О том, что сейчас происходит в колонии в Суровикине — в материале URA.RU.
Допрос свидетелей
Сейчас колония №19 в Волгоградской области продолжает работать штатно, на ее территории проходят следственные действия. Следователи ведут допросы сотрудников и заключенных и пытаются установить, как у осужденных в ИК оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства. Кроме того, правоохранительные органы проверяют всех заключенных на наличие запрещенных предметов.
Состояние пострадавших
Четверо сотрудников колонии, пострадавших при захвате заложников, сейчас лежат в больницах Волгограда. У двоих из них тяжелое, но стабильное состояние — они находятся в реанимации Волгоградской областной клинической больницы №1. Третий пациент лежит во взрослом отделении этой больницы с состоянием средней степени тяжести. Четвертый пострадавший находится в больнице скорой медицинской помощи №25.
Ранее стало известно о предполагаемом главаре бунта в волгоградской колонии. МK.RU провело расследование, в результате которого было выдвинуто предположение, что главарем произошедшего может быть 38-летний Шобдулкаримхон Каримов. По словам источника МК, он пользовался уважением среди заключенных и мог бы вступить в конфликт с администрацией.
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