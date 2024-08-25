Саперы прибыли к зданию Еврейского музея в Москве

В Еврейский музей в Москве прибыли саперы, вокруг перекрыто движение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Еврейский музей в Марьиной роще прибыли саперы для проверки сообщений о минировании, сообщили в telegram-каналах
В Еврейский музей в Марьиной роще прибыли саперы для проверки сообщений о минировании, сообщили в telegram-каналах Фото:

В московский Еврейский музей в Марьиной роще прибыли саперы для проверки сообщений местных жителей о минировании. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Проверка Еврейского музея в Марьиной роще из-за подозрительного предмета», — заявили в telegram-канале «Осторожно, Москва». По их данным, местные жители сообщали о хлопке и предмете, обнаруженном в клумбе. 

Полиция перекрыла движение по Новосущевскому переулку. На месте работают саперы и дежурят медики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московский Еврейский музей в Марьиной роще прибыли саперы для проверки сообщений местных жителей о минировании. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Проверка Еврейского музея в Марьиной роще из-за подозрительного предмета», — заявили в telegram-канале «Осторожно, Москва». По их данным, местные жители сообщали о хлопке и предмете, обнаруженном в клумбе.  Полиция перекрыла движение по Новосущевскому переулку. На месте работают саперы и дежурят медики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...