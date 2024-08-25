Саперы прибыли к зданию Еврейского музея в Москве

В Еврейский музей в Марьиной роще прибыли саперы для проверки сообщений о минировании, сообщили в telegram-каналах
В московский Еврейский музей в Марьиной роще прибыли саперы для проверки сообщений местных жителей о минировании. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Проверка Еврейского музея в Марьиной роще из-за подозрительного предмета», — заявили в telegram-канале «Осторожно, Москва». По их данным, местные жители сообщали о хлопке и предмете, обнаруженном в клумбе.
Полиция перекрыла движение по Новосущевскому переулку. На месте работают саперы и дежурят медики.
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