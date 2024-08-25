Дюжина лучших фильмов и интересные факты из жизни сэра Шона Коннери. Фотогалерея

Исполнилось 94 года со дня рождения лучшего агента 007 Шона Коннери

25 августа 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Шон Коннери стал лауреатом премии «Оскар» Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Исполнилось 94 года со дня рождения Шона Коннери, не только лучшего агента 007, но и одного из самых харизматичных актеров Голливуда. Его имя стало синонимом Джеймса Бонда, и его образ остается в сердцах миллионов. Актер завоевал мир своим талантом. Об интересных фактах из жизни Шона Коннери, а также лучших фильмах с его участием — в материале URA.RU. Шон Коннери дебютировал на большом экране в 1958 году в фильме «В другое время, в другом месте», однако мировую славу ему принесла роль в «Докторе Ноу», первом фильме о приключениях секретного агента. Так началась эра кинокартин о Джеймсе Бонде, сделавшая Коннери лучшим Бондом всех времен по мнению многих кинокритиков. Интересные факты из жизни актера Томас Шон Коннери, так звучит его полное имя, прежде чем стать звездой, успел поработать молочником и даже полировщиком гробов. Ушедший из школы в 13 лет, он вступил в военно-морской флот в 16 и прошел обучение на курсах полировки мебели. На правой руке актера красуются две татуировки, сделанные во время службы на Британском флоте: «Scotland forever» и «Mum and Dad». В переводе на русский «Шотландия навсегда» и «Мама и Папа». Коннери был активным членом Национальной партии Шотландии и сторонником независимости страны от Англии. В 2000 году он был удостоен титула «сэра» и звания «рыцаря». Актер 11 лет посещал школу танцев и даже занял третье место на конкурсе культуристов «Мистер Вселенная» в 1953 году. Сын Шона Коннери, Джейсон, также является актером. В последние годы жизни Шон Коннери страдал от деменции и ушел из жизни в октябре 2020 года на 91-м году жизни. Лучшие фильмы с участием Шона Коннери «Из России с любовью» — агент 007 отправляется в Турцию за зашифровывающей машиной «Лектор»;

«Марни» — Коннери получил главную мужскую роль, играя владельца издательского дома;

«Холм» — военная драма Сидни Люмета, где актер играет бывшего сержанта-майора;

«Человек, который хотел быть королем» — авантюрная трагикомедия о двух британских солдатах в Индии, которые стали мошенниками;

«Горец» — фильм о бессмертных воинах, где Коннери исполняет роль опытного наставника;

«Имя розы» — экранизация романа Умберто Эко, с Коннери в роли наставника и учителя;

«Неприкасаемые» — боевик, принесший актеру «Оскар» и «Золотой глобус»;

«Индиана Джонс и последний крестовый поход» — Коннери становится отцом знаменитого археолога;

«Скала» — триллер о бывшем агенте SAS, который пытается предотвратить химическую атаку на Сан-Франциско;

«Лига выдающихся джентльменов» — последняя роль Коннери в экранизации графического романа Алана Мура;

«Красная палатка» — исторический фильм о катастрофе дирижабля «Италия»;

«Никогда не говори „никогда“» — неофициальный фильм об агенте 007 с участием Коннери. Всего Шон Коннери снялся в шести официальных и одном неофициальном фильмах о Джеймсе Бонде, оставив после себя неизгладимый след в культурном наследии мирового кинематографа. Он играл в фильмах: «Доктор Ноу» (1962), «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965), «Живешь только дважды» (1967), «Бриллианты навсегда» (1971) и «Никогда не говори „никогда“» (1983). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнилось 94 года со дня рождения Шона Коннери, не только лучшего агента 007, но и одного из самых харизматичных актеров Голливуда. Его имя стало синонимом Джеймса Бонда, и его образ остается в сердцах миллионов. Актер завоевал мир своим талантом. Об интересных фактах из жизни Шона Коннери, а также лучших фильмах с его участием — в материале URA.RU. Шон Коннери дебютировал на большом экране в 1958 году в фильме «В другое время, в другом месте», однако мировую славу ему принесла роль в «Докторе Ноу», первом фильме о приключениях секретного агента. Так началась эра кинокартин о Джеймсе Бонде, сделавшая Коннери лучшим Бондом всех времен по мнению многих кинокритиков. Томас Шон Коннери, так звучит его полное имя, прежде чем стать звездой, успел поработать молочником и даже полировщиком гробов. Ушедший из школы в 13 лет, он вступил в военно-морской флот в 16 и прошел обучение на курсах полировки мебели. На правой руке актера красуются две татуировки, сделанные во время службы на Британском флоте: «Scotland forever» и «Mum and Dad». В переводе на русский «Шотландия навсегда» и «Мама и Папа». Коннери был активным членом Национальной партии Шотландии и сторонником независимости страны от Англии. В 2000 году он был удостоен титула «сэра» и звания «рыцаря». Актер 11 лет посещал школу танцев и даже занял третье место на конкурсе культуристов «Мистер Вселенная» в 1953 году. Сын Шона Коннери, Джейсон, также является актером. В последние годы жизни Шон Коннери страдал от деменции и ушел из жизни в октябре 2020 года на 91-м году жизни. Всего Шон Коннери снялся в шести официальных и одном неофициальном фильмах о Джеймсе Бонде, оставив после себя неизгладимый след в культурном наследии мирового кинематографа. Он играл в фильмах: «Доктор Ноу» (1962), «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965), «Живешь только дважды» (1967), «Бриллианты навсегда» (1971) и «Никогда не говори „никогда“» (1983).