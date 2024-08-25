25 августа 2024

Минобороны РФ признали потерпевшей стороной по делу о теракте на Крымском мосту

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Минобороны предъявило исковые требования к обвиняемым, сообщает РИА Новости
Минобороны предъявило исковые требования к обвиняемым, сообщает РИА Новости Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Минобороны РФ проходит потерпевшей стороной по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Пятью потерпевшими, а также представителями потерпевших ООО „Профит Рейл“, ООО „Урал Логистика“ и [Минобороны РФ] к 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда», — сказано в судебных документах. Их содержание приводит РИА Новости. 

В документах уточняется, что эти лица и организации официально признаны гражданскими истцами в рамках рассматриваемого уголовного дела. Однако конкретные суммы исковых требований на данный момент не разглашаются.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. Был подорван грузовик, что привело к частичному обрушению конструкции моста. В результате этого инцидента погибли четыре человека. ФСБ России обвинила Главное управление разведки Минобороны Украины в организации теракта. По делу были арестованы граждане Украины, России и Армении, которые имели отношение к транспортировке и маскировке взрывного устройства. 23 августа в Ульяновске арестовали квартиру одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

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Минобороны РФ проходит потерпевшей стороной по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. «Пятью потерпевшими, а также представителями потерпевших ООО „Профит Рейл“, ООО „Урал Логистика“ и [Минобороны РФ] к 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда», — сказано в судебных документах. Их содержание приводит РИА Новости.  В документах уточняется, что эти лица и организации официально признаны гражданскими истцами в рамках рассматриваемого уголовного дела. Однако конкретные суммы исковых требований на данный момент не разглашаются. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. Был подорван грузовик, что привело к частичному обрушению конструкции моста. В результате этого инцидента погибли четыре человека. ФСБ России обвинила Главное управление разведки Минобороны Украины в организации теракта. По делу были арестованы граждане Украины, России и Армении, которые имели отношение к транспортировке и маскировке взрывного устройства. 23 августа в Ульяновске арестовали квартиру одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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