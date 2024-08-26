Дом в Саратове атаковали ВСУ, жители кричат о помощи: что известно к этому часу

Губернатор Бусаргин: обломки БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

26 августа 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

БПЛА атаковал Саратов и Энгельс Фото: Министерство обороны Великобритании Ночью 26 августа ВСУ атаковали Саратов и Энгельс. Различные telegram-каналы распространяют кадры прилета БПЛА по жилому дому в Саратове, из которого слышны крики о помощи. Что известно об украинской атаке к этому часу — в материале URA.RU. Официальная информация Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 26 августа сообщил о работе ПВО. По его данным, обломки украинских беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. «Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — пишет Бусаргин в своем telegram-канале. Первые взрывы было слышно еще в 6 утра Первые взрывы прозвучали в Саратове в районе 6-10 утра по местному времени, еще одна серия раздалась примерно через 15 минут, сообщает telegram-канал Shot. Было слышно более четырех мощных хлопков над областью. Это продлилось несколько минут, затем, по словам очевидцев, они заметили пролет дронов из окна. Атаку беспилотников отразили силы ПВО. Атака беспилотников в Энгельсе Утром в Энгельсе беспилотники атаковали многоэтажку на улице Пушкина в городе Энгельсе. Атаку, по словам Бусаргина, отразили средства ПВО. На месте работают экстренные службы. Жители многоэтажек в Саратове и Энгельсе эвакуировались самостоятельно. Многие вышли на улицу. В эти минуты на месте ЧП работают бригады медиков, полиция и другие спецслужбы. Пострадавшие и разрушения По информации Shot, в результате атаки беспилотника на многоэтажку в Саратове, пострадала женщина. В тяжелом состоянии ее госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами. По словам Бусаргина, другие пострадавшие получили необходимую помощь на месте. Очевидцы сообщают, что пострадала обшивка многоэтажки, выбило стекла на нескольких этажах. Обломки повредили верхний этаж дома. В Энгельсе в результате прилета БПЛА повреждено минимум 20 автомобилей — осколки упали на парковку во дворе. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме После всех проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым. Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью 26 августа ВСУ атаковали Саратов и Энгельс. Различные telegram-каналы распространяют кадры прилета БПЛА по жилому дому в Саратове, из которого слышны крики о помощи. Что известно об украинской атаке к этому часу — в материале URA.RU. Официальная информация Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 26 августа сообщил о работе ПВО. По его данным, обломки украинских беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. «Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — пишет Бусаргин в своем telegram-канале. Первые взрывы было слышно еще в 6 утра Первые взрывы прозвучали в Саратове в районе 6-10 утра по местному времени, еще одна серия раздалась примерно через 15 минут, сообщает telegram-канал Shot. Было слышно более четырех мощных хлопков над областью. Это продлилось несколько минут, затем, по словам очевидцев, они заметили пролет дронов из окна. Атаку беспилотников отразили силы ПВО. Атака беспилотников в Энгельсе Утром в Энгельсе беспилотники атаковали многоэтажку на улице Пушкина в городе Энгельсе. Атаку, по словам Бусаргина, отразили средства ПВО. На месте работают экстренные службы. Жители многоэтажек в Саратове и Энгельсе эвакуировались самостоятельно. Многие вышли на улицу. В эти минуты на месте ЧП работают бригады медиков, полиция и другие спецслужбы. Пострадавшие и разрушения По информации Shot, в результате атаки беспилотника на многоэтажку в Саратове, пострадала женщина. В тяжелом состоянии ее госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами. По словам Бусаргина, другие пострадавшие получили необходимую помощь на месте. Очевидцы сообщают, что пострадала обшивка многоэтажки, выбило стекла на нескольких этажах. Обломки повредили верхний этаж дома. В Энгельсе в результате прилета БПЛА повреждено минимум 20 автомобилей — осколки упали на парковку во дворе. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме После всех проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым. Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию.