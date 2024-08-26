Российские войска нанесли удар по ангару с F-16

Вооруженные силы РФ атаковали объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Украине. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. Он отметил, что в Ивано-Франковске удары пришлись на украинский ангар с недавно привезенной техникой, среди которых были F-16.
«В Ивано-Франковске [попадание] в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло», — заявил Лебедев РИА Новости. Отмечается, что попадание было в емкости с горюче-смазочными материалами, над ангаром поднялся черный дым.
Лебедев также уточнил, что на этом прилеты не прекратилась. По его словам, «скорые носятся пачками», из-за чего в городе нет света и он частично перекрыт военными. Координатор сообщил, что прилеты были не только по Ивано-Франковске, хлопки были слышны также в Одессе, Киеве, Хмельницком, Волыни, Тернополе, Полтаве, Николаевской и Львовской областях.
Ранее сообщалось, что ВС РФ наносят многочисленные удары по главным городам Украины. По информации украинских telegram-каналов, под атаку попали Киев, Луцк, Днепр и другие города.
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