Российские войска нанесли удар по ангару с F-16

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Поражен ангар ВСУ с F-16, заявили в подполье
Поражен ангар ВСУ с F-16, заявили в подполье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ атаковали объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Украине. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. Он отметил, что в Ивано-Франковске удары пришлись на украинский ангар с недавно привезенной техникой, среди которых были F-16.

«В Ивано-Франковске [попадание] в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло», — заявил Лебедев РИА Новости. Отмечается, что попадание было в емкости с горюче-смазочными материалами, над ангаром поднялся черный дым.

Лебедев также уточнил, что на этом прилеты не прекратилась. По его словам, «скорые носятся пачками», из-за чего в городе нет света и он частично перекрыт военными. Координатор сообщил, что прилеты были не только по Ивано-Франковске, хлопки были слышны также в Одессе, Киеве, Хмельницком, Волыни, Тернополе, Полтаве, Николаевской и Львовской областях. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ наносят многочисленные удары по главным городам Украины. По информации украинских telegram-каналов, под атаку попали Киев, Луцк, Днепр и другие города.

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Вооруженные силы РФ атаковали объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Украине. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. Он отметил, что в Ивано-Франковске удары пришлись на украинский ангар с недавно привезенной техникой, среди которых были F-16. «В Ивано-Франковске [попадание] в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло», — заявил Лебедев РИА Новости. Отмечается, что попадание было в емкости с горюче-смазочными материалами, над ангаром поднялся черный дым. Лебедев также уточнил, что на этом прилеты не прекратилась. По его словам, «скорые носятся пачками», из-за чего в городе нет света и он частично перекрыт военными. Координатор сообщил, что прилеты были не только по Ивано-Франковске, хлопки были слышны также в Одессе, Киеве, Хмельницком, Волыни, Тернополе, Полтаве, Николаевской и Львовской областях.  Ранее сообщалось, что ВС РФ наносят многочисленные удары по главным городам Украины. По информации украинских telegram-каналов, под атаку попали Киев, Луцк, Днепр и другие города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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