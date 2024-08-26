ВС РФ наносят массированный ракетный удар по Украине после атак ВСУ по Саратову

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Системы ПВО отражают удары ВС РФ, но взрывы фиксируются во многих областях Украины (архивное фото)
Системы ПВО отражают удары ВС РФ, но взрывы фиксируются во многих областях Украины (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации наносят многочисленные удары по главным городам Украины. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. Под атакой Киев, Луцк, Днепр и другие города. Ранее ВСУ направили беспилотники на Саратов, ударив по жилому дому. 

«Взрывы слышны в Киеве. На подступах к столице работает ПВО, сообщили власти», — пишет украинский канал «Политика Страны». Там же сообщили и о взрывах в Днепре, работе систем ПВО в Луцке. Также фиксируются взрывы в Винницкой области, Хмельницком, Харькове. Воздушная тревога объявлена по всей Украине. 

За два часа до атаки ВС РФ украинские войска пытались ударить беспилотниками по Саратову. URA.RU приводило всю известную информацию об атаке. Из-за ударов ВСУ ранены минимум четыре человека. 

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Вооруженные силы Российской Федерации наносят многочисленные удары по главным городам Украины. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. Под атакой Киев, Луцк, Днепр и другие города. Ранее ВСУ направили беспилотники на Саратов, ударив по жилому дому.  «Взрывы слышны в Киеве. На подступах к столице работает ПВО, сообщили власти», — пишет украинский канал «Политика Страны». Там же сообщили и о взрывах в Днепре, работе систем ПВО в Луцке. Также фиксируются взрывы в Винницкой области, Хмельницком, Харькове. Воздушная тревога объявлена по всей Украине.  За два часа до атаки ВС РФ украинские войска пытались ударить беспилотниками по Саратову. URA.RU приводило всю известную информацию об атаке. Из-за ударов ВСУ ранены минимум четыре человека. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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