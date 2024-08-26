Челябинский депутат попался с вывозом мусора на незаконную свалку. Фото, видео

Депутата Сафронова в челябинском селе встретили с мусором на незаконной свалке

27 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Свалка находится сразу за селом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат в селе Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) Богдан Сафронов вывез мусор на несанкционированную свалку, прикрывшись именем главы поселения Ирины Веречиновой. Как он сообщил местному жителю Андрею Присакару, парламентарий складировал отходы с улицы Ленина. «Это мусор с улицы Ленина. Ирина Владимировна попросила загрузить и вывезти, потому что там не вывозят», — сообщил Сафронов жителю. Присакару рассказал URA.RU обстоятельства произошедшего. Он поехал с дочерью по делам, когда заметил квадроцикл с прицепом, направлявшийся в сторону несанкционированной свалки. Мужчина проследовал вслед за транспортом, поймав его на место правонарушения. Весной жители собирали деньги, привлекали частную технику и выходили на субботник, чтобы ликвидировать свалку. Как URA.RU сообщили собеседники, проживающие в селе, Сафронов содержит два магазина. Неизвестно, есть ли у предпринимателя договоры на вывоз мусора. «Договор заключен, ежемесячно оплачиваем по 780 рублей за каждый магазин. В Григорьевке имеется две контейнерные площадки под мусор. Регоператор „Спецсервис“ не всегда вовремя успевает вывозить отходы. Так было и в тот раз: после выходных в контейнерах скопились груды отходов. Причем стоят баки недалеко от детской площадки. На сходе жителей в апреле крупногабаритные отходы решили складировать на временной точке, чтобы заказывать транспорт и вывозить. Мы многократно обращались в „Спецсервис“: регоператора буквально приходится упрашивать вывести мусор», — заявил URA.RU Сафронов. Эксперты URA.RU в коммунальном секторе предостерегли от складирования мусора на несанкционированные площадки. Специалисты рекомендовали решать вопрос в юридической плоскости. Тем более, так следует действовать самим властям. Часто изучение ситуации выводит на проблему неплатежей в адрес коммунальщиков или отсутствия договоров с ними. В этом случае регоператор может обратиться в суд. Жители заявили URA.RU, что решение схода касалось лишь ликвидации свалки, а не образования новой площадки, как утверждал Сафронов. Депутат собирался выслать документ, но передумал, затребовав официальный запрос. URA.RU направило письмо в сельскую администрацию, ответ ожидается. Мусор Сафронов вывез на частный участок. Согласно кадастровой карте, земля предназначена под размещение дачного потребительского кооператива. Парламентарий не смог подтвердить, что вывозил мусор с общественной территории, как невозможно и проверить, есть ли у него договор с регоператором и какова дата заключения. При подготовке материала URA.RU пыталось связаться с Веречиновой. На телефонные звонки и СМС-сообщения руководитель не ответила. Также не удалось дозвониться до «Спецсервиса». В адрес организации направлен запрос. Григорьевцы скидывались на ликвидацию свалки и сами проводили субботник Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат в селе Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) Богдан Сафронов вывез мусор на несанкционированную свалку, прикрывшись именем главы поселения Ирины Веречиновой. Как он сообщил местному жителю Андрею Присакару, парламентарий складировал отходы с улицы Ленина. «Это мусор с улицы Ленина. Ирина Владимировна попросила загрузить и вывезти, потому что там не вывозят», — сообщил Сафронов жителю. Присакару рассказал URA.RU обстоятельства произошедшего. Он поехал с дочерью по делам, когда заметил квадроцикл с прицепом, направлявшийся в сторону несанкционированной свалки. Мужчина проследовал вслед за транспортом, поймав его на место правонарушения. Весной жители собирали деньги, привлекали частную технику и выходили на субботник, чтобы ликвидировать свалку. Как URA.RU сообщили собеседники, проживающие в селе, Сафронов содержит два магазина. Неизвестно, есть ли у предпринимателя договоры на вывоз мусора. «Договор заключен, ежемесячно оплачиваем по 780 рублей за каждый магазин. В Григорьевке имеется две контейнерные площадки под мусор. Регоператор „Спецсервис“ не всегда вовремя успевает вывозить отходы. Так было и в тот раз: после выходных в контейнерах скопились груды отходов. Причем стоят баки недалеко от детской площадки. На сходе жителей в апреле крупногабаритные отходы решили складировать на временной точке, чтобы заказывать транспорт и вывозить. Мы многократно обращались в „Спецсервис“: регоператора буквально приходится упрашивать вывести мусор», — заявил URA.RU Сафронов. Эксперты URA.RU в коммунальном секторе предостерегли от складирования мусора на несанкционированные площадки. Специалисты рекомендовали решать вопрос в юридической плоскости. Тем более, так следует действовать самим властям. Часто изучение ситуации выводит на проблему неплатежей в адрес коммунальщиков или отсутствия договоров с ними. В этом случае регоператор может обратиться в суд. Жители заявили URA.RU, что решение схода касалось лишь ликвидации свалки, а не образования новой площадки, как утверждал Сафронов. Депутат собирался выслать документ, но передумал, затребовав официальный запрос. URA.RU направило письмо в сельскую администрацию, ответ ожидается. Мусор Сафронов вывез на частный участок. Согласно кадастровой карте, земля предназначена под размещение дачного потребительского кооператива. Парламентарий не смог подтвердить, что вывозил мусор с общественной территории, как невозможно и проверить, есть ли у него договор с регоператором и какова дата заключения. При подготовке материала URA.RU пыталось связаться с Веречиновой. На телефонные звонки и СМС-сообщения руководитель не ответила. Также не удалось дозвониться до «Спецсервиса». В адрес организации направлен запрос.