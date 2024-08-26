В Екатеринбург прибыл уникальный ретросостав, в него заходят толпами. Фото

В Екатеринбурге остановился «Поезд Победы», билеты уже закончились

26 августа 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге «Поезд Победы» встретили представители мэрии и правительства Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург прибыла бесплатная передвижная выставка «Поезд Победы». Встретили ее представители мэрии города и правительства Свердловской области. Поезд пробудет в Екатеринбурге с 26 по 28 августа включительно, после чего отправится в Тюмень, однако билетов на посещение его экспозиции уже нет, сообщает корреспондент URA.RU. «Если зайти на сайт „Поезд победы“, на регистрацию, то можно увидеть, что свободных слотов уже нет. Если не ошибаюсь, каждые пять минут новые группы заходят в поезд. Водят их „Волонтеры Победы“», — рассказал замминистра образования Свердловской области, директор департамента молодежной политики Денис Протасов. Всего поезд посетил 220 городов страны, по Свердловской железной дороге он следует по восьми. «Он был в Перми, Соликамске, вчера находился в Нижнем Тагиле, сегодня до среды работает в Екатеринбурге и далее следует в Тюмень (29 августа)», — добавил Алексей Гребенкин, замначальника Свердловской железной дороги. «Поезд Победы» показывает путь от начала Великой Отечественной войны в 1941 года году до Победы в 1945 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Состав включает в себя 10 вагонов, проходя по которым можно увидеть разные периоды Великой Отечественной войны. Экскурсия проходит через призму жизни поезда (санитарный, концлагерный, штабной, банно-прачечный и так далее). Голосом народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна идет приветствие гостей. Дальше сопровождает экспозицию аудиогид — машинистка Лидия (прообразом ее стала Елена Чухнюк, возившая на фронт эшелоны), озвучивает которую заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева. Проект был создан в 2020 году при поддержке минобразования РФ и РЖД в целях патриотического воспитания молодого поколения, подчеркнул замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Было желание, чтобы как можно больше молодых людей знало фактическую информацию, связанную с историей Великой Отечественной войны, со всем тем, что касается героический борьбы нашего народа с фашизмом. Ежегодно мы эти поезда принимаем. Они, безусловно, пользуются успехом. Мы считаем, что это эффективный способ реальной воспитательной работы», — заявил он. В сам День Победы, 9 мая 2024 года, «Поезд Победы» посетил Нижний Новгород. Затем отправился в Дзержинск и Арзамас. Обновленную экспозицию передвижной выставки посетил, в том числе, вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гостям выставки «Поезд Победы» проводят аудиоэкскурсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Поезд Победы» могут посетить все жители России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В годы ВОВ поезда были и санитарными и банно-прачечными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Поезд Победы» установлен на первом пути Свердловской железной дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург прибыла бесплатная передвижная выставка «Поезд Победы». Встретили ее представители мэрии города и правительства Свердловской области. Поезд пробудет в Екатеринбурге с 26 по 28 августа включительно, после чего отправится в Тюмень, однако билетов на посещение его экспозиции уже нет, сообщает корреспондент URA.RU. «Если зайти на сайт „Поезд победы“, на регистрацию, то можно увидеть, что свободных слотов уже нет. Если не ошибаюсь, каждые пять минут новые группы заходят в поезд. Водят их „Волонтеры Победы“», — рассказал замминистра образования Свердловской области, директор департамента молодежной политики Денис Протасов. Всего поезд посетил 220 городов страны, по Свердловской железной дороге он следует по восьми. «Он был в Перми, Соликамске, вчера находился в Нижнем Тагиле, сегодня до среды работает в Екатеринбурге и далее следует в Тюмень (29 августа)», — добавил Алексей Гребенкин, замначальника Свердловской железной дороги. Состав включает в себя 10 вагонов, проходя по которым можно увидеть разные периоды Великой Отечественной войны. Экскурсия проходит через призму жизни поезда (санитарный, концлагерный, штабной, банно-прачечный и так далее). Голосом народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна идет приветствие гостей. Дальше сопровождает экспозицию аудиогид — машинистка Лидия (прообразом ее стала Елена Чухнюк, возившая на фронт эшелоны), озвучивает которую заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева. Проект был создан в 2020 году при поддержке минобразования РФ и РЖД в целях патриотического воспитания молодого поколения, подчеркнул замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Было желание, чтобы как можно больше молодых людей знало фактическую информацию, связанную с историей Великой Отечественной войны, со всем тем, что касается героический борьбы нашего народа с фашизмом. Ежегодно мы эти поезда принимаем. Они, безусловно, пользуются успехом. Мы считаем, что это эффективный способ реальной воспитательной работы», — заявил он. В сам День Победы, 9 мая 2024 года, «Поезд Победы» посетил Нижний Новгород. Затем отправился в Дзержинск и Арзамас.