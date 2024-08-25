В Челябинске 90-летняя пенсионерка покончила с собой

Медики констатировали смерть пенсионерки
В Челябинске в частном доме обнаружили труп 90-летней пенсионерки, покончившей с собой. Об этом URA.RU рассказал источник.
«После обнаружения трупа женщины на место выехали оперативные службы. Приехавшие медики констатировали смерть: женщина покончила с собой», — рассказал источник.
По данным URA.RU, пенсионерка оставила предсмертную записку. Ее содержание неизвестно.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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