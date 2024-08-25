25 августа 2024

В Челябинске 90-летняя пенсионерка покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики констатировали смерть пенсионерки Фото:

В Челябинске в частном доме обнаружили труп 90-летней пенсионерки, покончившей с собой. Об этом URA.RU рассказал источник.

«После обнаружения трупа женщины на место выехали оперативные службы. Приехавшие медики констатировали смерть: женщина покончила с собой», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пенсионерка оставила предсмертную записку. Ее содержание неизвестно.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске в частном доме обнаружили труп 90-летней пенсионерки, покончившей с собой. Об этом URA.RU рассказал источник. «После обнаружения трупа женщины на место выехали оперативные службы. Приехавшие медики констатировали смерть: женщина покончила с собой», — рассказал источник. По данным URA.RU, пенсионерка оставила предсмертную записку. Ее содержание неизвестно. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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