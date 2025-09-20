Из-за дорожных работ на челябинском участке трассы М5 гигантская пробка

На федеральной трассе М-5 «Урал» в районе города Сим Челябинской области 21 сентября образовалась гигантская автомобильная пробка длиною в десятки километров. Сотрудники Госавтоинспекции региона оказывают помощь дорожным службам. Об этом сообщают в пресс-службе ГАИ.
«Госавтоинспекция оказывает помощь дорожным службам на автодороге М-5 „Урал“ в районе города Сим. Организовано реверсивное движение до 20:00 часов», — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
В полиции отмечают, что на 1596 км автодороги М-5 ведутся дорожные работы по укладке асфальта. В данный момент дорожная техника убрана с трассы. Водители советуют в соцсетях тем, кто едет в сторону Челябинска, объезжать данный участок через Ашу и Миньяр.
