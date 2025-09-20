BMW стоимостью в миллионы забрали у жителя Магнитогорска за пьяное вождение

Житель Магнитогорска лишился внедорожника BMW X5 2019 года выпуска за то, что вновь сел пьяным за руль. Минимальная стоимость такого авто на рынке подержанных машин составляет почти пять миллионов рублей. Приговор вынес Правобережный районный суд города, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев. Автомобиль BMW Х5 2019 года выпуска конфискован судом в доход государства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Суд установил, что 40-летний автолюбитель в июне 2025 года управлял автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен водительских прав.
По данным онлайн-сервиса объявлений «Авито», в Челябинской области минимальная стоимость BMW Х5 2019 года выпуска составляет 4,7 миллиона рублей. Наиболее дорогой автомобиль продают за восемь миллионов рублей. Всего в регионе представлено десять предложений о продаже авто этой серии.
