В Челябинской области потеплеет до 27 градусов

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Потепление обещают к концу августа Фото:

На юге Челябинской области к 29 августа обещают потепление до 27 градусов выше ноля. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«К 29 августа на территории региона установится сухая погода, переменная облачность,без существенных осадков. Днем до 25 градусов тепла, на юге области — до 27 градусов», — говорится на сайте синоптиков. В Челябинске на предстоящей неделе возможно потепление до 23-25 градусов.

Ранее синоптики пообещали в Челябинске на предстоящую неделю теплую и ясную погоду. Дожди возможны 26, 29 и 30 августа.

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На юге Челябинской области к 29 августа обещают потепление до 27 градусов выше ноля. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «К 29 августа на территории региона установится сухая погода, переменная облачность,без существенных осадков. Днем до 25 градусов тепла, на юге области — до 27 градусов», — говорится на сайте синоптиков. В Челябинске на предстоящей неделе возможно потепление до 23-25 градусов. Ранее синоптики пообещали в Челябинске на предстоящую неделю теплую и ясную погоду. Дожди возможны 26, 29 и 30 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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