В Челябинской области потеплеет до 27 градусов

26 августа 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Потепление обещают к концу августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На юге Челябинской области к 29 августа обещают потепление до 27 градусов выше ноля. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «К 29 августа на территории региона установится сухая погода, переменная облачность,без существенных осадков. Днем до 25 градусов тепла, на юге области — до 27 градусов», — говорится на сайте синоптиков. В Челябинске на предстоящей неделе возможно потепление до 23-25 градусов. Ранее синоптики пообещали в Челябинске на предстоящую неделю теплую и ясную погоду. Дожди возможны 26, 29 и 30 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На юге Челябинской области к 29 августа обещают потепление до 27 градусов выше ноля. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «К 29 августа на территории региона установится сухая погода, переменная облачность,без существенных осадков. Днем до 25 градусов тепла, на юге области — до 27 градусов», — говорится на сайте синоптиков. В Челябинске на предстоящей неделе возможно потепление до 23-25 градусов. Ранее синоптики пообещали в Челябинске на предстоящую неделю теплую и ясную погоду. Дожди возможны 26, 29 и 30 августа.