Минобороны сообщило, по каким объектам ударили ВС РФ на Украине

МО: ВС РФ ударили по газокомпрессорным и электроподстанциям на Украине

ВС РФ ударили по энергетическим объектам в девяти областях Украины, передает Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удары по объектам энергетического комплекса, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В частности, по электроподстанциям в девяти областях и газокомпрессорным станциям в трех регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», — заявили в ведомстве . Также российские бойцы нанесли удары по газокомпрессорным станциям в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Они обеспечивали работу газотранспортной системы страны.

Кроме того, удары пришлись и на места хранения средств поражения, переданных Украине странами Запада. Объекты находились в Днепропетровской и Киевской областях на аэродромах. В Минобороны отметили, что все цели были успешно поражены. На Украине начались перебои с электричеством, сорваны железнодорожные перевозки боеприпасов и оружия к линии фронта.

Ранее в оборонном ведомстве также отчитались об ударах российской стороны по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Все назначенные цели были поражены. Кроме того, информацию об атаках на объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетическую инфраструктуру страны подтвердил координатор подполья Сергей Лебедев.